KRC Genk test ecologisch bekersysteem Lien Vande Kerkhof

10 januari 2020

10u01 0 Genk Tijdens de wedstrijd KRC Genk - Charleroi zullen recycleerbare bekers worden uitgetest. De club kiest in 2020 resoluut voor ecologische alternatieven en gaat op zoek naar het beste alternatieven voor wegwerpbekers: recycleerbare of herbruikbare cups.

De club gaat beide systemen op korte termijn uittesten. Op 1 februari steekt de organisatie van wal met recycleerbare exemplaren. Van de supporters wordt gevraagd de bekers in inzamelbakken te gooien, onder het toeziend oog van enkele vrijwilligers. De club denkt zelfs na over kwaliteitsbekers waarop de spelers staan afgebeeld om er op die manier een soort collectorsitem van te maken.

In de herbruikbare cups, die later worden uitgetest, zit onderaan een chip in het plastic verwerkt. Per soort drank - bier, frisdrank, fruitsap, wijn - wordt een ander soort beker gebruikt. Bij het afrekenen wordt de bestelling van bijvoorbeeld drie pintjes en een cola op een ‘slimme’ mat die de drankjes herkent. Vervolgens wordt de prijs mét waarborg berekend en kan er contactdoos betaald worden. De club zal de komende tijd uitzoeken welk van de twee systemen het handigst is.