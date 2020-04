KRC Genk steekt zorgpersoneel hart onder de riem: “Nu zijn wij de fans” ENL

29 april 2020

18u31

Bron: ZOL 1 Genk De strijd tegen Covid-19 is nog lang niet gestreden. De druk op ziekenhuizen en hun personeel is immens en dat zal nog een hele tijd zo blijven. Daarom trokken de spelers van KRC Genk naar het Ziekenhuis Oost-Limburg om het zorgpersoneel te steunen.

Na zeven weken lockdown neemt de coronamoeheid toe bij heel wat mensen. Dat is niet helemaal onlogisch, al is het duidelijk dat het virus nog een hele tijd zal tekeergaan. Daarom is het essentieel dat onze aandacht niet mag verslappen, en dat we alle mensen die zich actief inzetten in de strijd tegen corona blijven steunen.

Het zorgpersoneel van het ZOL Genk speelt zo’n cruciale rol. Om dat in de verf te zetten, kregen ze dinsdag bezoek van de spelers van KRC Genk. Ze goochelden met voetballen, zodat de ZOL-medewerkers en -patiënten heel even hun zinnen konden verzetten. Vervolgens gaven de spelers hun helden een oorverdovend applaus. Een klein gebaar dat zichtbaar veel deugd deed.

(Lees verder onder de foto)

Boost om door te zetten

“We hebben het bezoek van KRC vanachter het raam op onze Covid-afdeling kunnen volgen”, vertelt Michelle Ocampo, verpleegkundige op afdeling K25. “We vonden het super dat de spelers ons kwamen verrassen. Het geeft ons een boost om door te zetten en het virus met al onze kracht te blijven bestrijden.”

“Voor een keer zijn de rollen omgedraaid”, vult Bryan Heynen van KRC Genk aan. “Nu zijn wij de fans. Onder de zorgverleners hier in Ziekenhuis Oost-Limburg zitten ongetwijfeld mensen die ons een heel seizoen steunen. Nu is het onze beurt om te tonen dat zij ook op onze steun kunnen rekenen.”

Het ZOL heeft het hele gebeuren vastgelegd in een video. Die kan je hier bekijken.



