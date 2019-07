KRC Genk met Europese primeur: “Een uitrusting

thuis virtueel bekijken!” LXB

03 juli 2019

12u00 0 Genk Tot op heden toonden sportclubs met een fotoshoot of een filmpje hun nieuwe uitrusting. Bij KRC Genk was dat niet anders. Alleen, de club gaat nu een stapje verder. Racing brengt de nieuwe outfits tot bij de supporters thuis. Dat gebeurt bij iedereen, op hetzelfde moment en in 360 graden! KRC is de eerste sportclub in héél Europa die de uitrusting van de spelers in 3D, zeg maar in augmented reality, laat zien aan de fans.

Proefkonijn

Bij Theo Bongonda, één van de nieuwe aanwinsten van de landskampioen, werd de primeur voor het eerst geshowd. “Met de app Reload KRC Genk komt Theo tevoorschijn op je smartphone”, vertelt Willem Boogaerts, de woordvoerder van KRC Genk. “In levensechte verhouding kan je z’n uitrusting bewonderen. De fans kunnen de outfit in 360 graden bekijken in hun woonkamer, keuken of op het eender welke open plaats die ze scannen met de applicatie.”

Op de foto

“Bij de ontwikkeling van de app hebben we ervoor gezorgd dat je Theo van zeer dichtbij kan benaderen” vult Wim Van Den Driessche van Inspire Sports aan. “Je kan gewoon rond hem heen wandelen. Je kan zelfs met hem op de foto gaan. Als je nogmaals op het scherm tikt, kan je de uitrusting veranderen van de blauw en witte die de spelers aandoen als ze thuis spelen naar de uit- variant in wit of zwart”, vervolgt hij. Inspire Sports, een dochter van de Cronos Gorep, bedacht de Augmented Reality Shirt Launch zoals het nieuwste snufje heet.

Voorloper

Met de uitrusting in 3D is KRC niet aan z’n proefstuk toe. “In het verleden namen we al meermaals de rol op van trendsetter in de Jupiler Pro League.”, verklaart Stephan Poelmans, de commercieel directeur van de club. “We plaatsten als eerste grote LED-Walls in de Luminus Arena (stadion KRC). We waren de eerste om digitale boarding naast het veld te plaatsen. Ook de eerste cashless-betalingen in het Belgisch voetbal werden hier uitgevoerd, dankzij de introductie van de KRC Genk Club Card. We blijven ons steeds uitdagen op alle domeinen. En dat uit zich nu ook door met de uitrustingen van de spelers letterlijk een nieuwe dimensie op te zoeken.” Davy Vanhaen van Strategic Partnership Manager, vult aan: “De onthulling van de nieuwe uitrusting is steeds één van de meest geanticipeerde momenten van het seizoen. Als huidig kampioen wilden we de kans benutten om hier opnieuw de leiding te nemen én in een klap een unieke ervaring aan te bieden aan onze supporters”. De app “Reload KRC Genk” is gratis beschikbaar in de appstore voor Android en iPhone.