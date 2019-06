KRC Genk helpt vier Limburgse clubs

bij opleiding jonge voetbaltalenten LXB

05 juni 2019

12u00 0 Genk Racing Genk start met een nieuw project: FRZA Limburg! Hiermee wil KRC Genk haar filosofie rond het opleiden en trainen van getalenteerde jonge voetballers uit Limburg uitdragen naar clubs in de provincie. Volgend seizoen wordt gestart met een proefproject waarbij KRC Genk in zee gaat met de club Bilzen- Waltwilder. En het daarop volgend seizoen stappen nog drie andere Limburgse clubs in FRZA Limburg: Wellen, Hades uit Hasselt en Tes Sport uit Tessenderlo! Met het project zet KRC een nieuwe stap in het opleiden van jeugdige voetbaltalenten uit Limburg. FRZA Limburg staat in het teken van “Eerst opleiden en dan scouten”, en niet omgekeerd.

Jeugdtalenten

In de praktijk betekent FRZA Limburg dat Racing Genk naar elk van de vier voetbalclubs een technisch coördinator en een trainer stuurt. Ze gaan daar trainers opleiden en gerichte trainingen geven aan spelers van de U7 tot de U10. FRZA Limburg is een win-winsituatie voor KRC en de deelnemende Limburgse clubs. KRC ziet nu de kans schoon om Limburgse talenten op te leiden tot betere voetballers. De clubs krijgen met de hulp van KRC een kwaliteitsinjectie in de opleiding en begeleiding van hun jeugdspelers.