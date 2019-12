Koude, maar idyllische Winteravonden in Bokrijk Best tijdig vertrekken om lange files in weekend te vermijden Marco Mariotti

29 december 2019

22u14 4 Genk De Winteravonden in Bokrijk zitten aan een hoogtepunt. Afgelopen weekend was het effectief koppen lopen mét heel wat fileleed rond 18 uur. Opvallend: het knalvuurwerk duurde korter na enkele klachten.

Bokrijk Winteravonden staat voor magie en sfeer te midden het openluchtmuseum. Elke avond van kerst tot vier januari, telkens tussen 17 en 21 uur. Wie dit weekend passeerde – en zeker zondag – mocht de populariteit al ondervinden van aan de Hasseltweg: fileleed vanuit alle richtingen en een overvolle parking.

Een autorit waarvan een dik half uur aanschuiven tot op parking 1 en 2 en dan nog eens vijftien minuten aan de kassa. Je moet er iets voor over hebben, maar het resultaat mag er zijn.

Sfeerlicht en kraampjes à volonté waar vooral kermis centraal staat. Hoewel er een duidelijk onderscheid is tussen de ‘nieuwe’ en ‘oude’ kermis. Achteraan staan vooral heel wat gewone kermisattracties – housemuziek inbegrepen – die minder in de sfeer passen, maar begrijpelijk dat de tieners ook wat willen.

De nostalgische kermis tussen de huisjes met oude paardenmolens, een waarzegger en vlooiencircus pasten dan beter in het geheel. De koude was niet te onderschatten, maar tal van vuurkorven en vele gezellige eet- en drankstandjes maakten het geheel af.

Het vuurwerk van 19 uur was grotendeels geluidsarm met enkel een doffe knal om 19.05 uur. Opvallend, gezien de klachten die voor het weekend nog onze krant bereikten. Daar vond dierenarts Luc Dezeure dat de stad Genk Bokrijk een voorkeursbehandeling gaf terwijl er toch heel wat dieren en wild in de omgeving last ondervonden volgens hem.

Inkom voor Winteravonden bedraagt 7 euro voor volwassenen. De parking bedraagt 5 euro. De kermisattracties zijn nog eens apart betalen, maar wel allemaal aan democratische prijzen.