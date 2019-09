Koperdieven op heterdaad betrapt aan Europalaan MMM

15 september 2019

18u04 0 Genk Politie CARMA arresteerde vrijdagmiddag twee mannen na verdachte gedragingen aan het slachthuis op de Europalaan. Het tweetal bracht alles in gereedheid om op een later tijdstip koper te kunnen stelen. De politie betrapte hen op heterdaad.

Rond 11.30 uur werd de politie op de hoogte gebracht van verdachte handelingen aan de achterzijde van het slachthuis op de Europalaan. Meerdere ploegen leverden meteen bijstand voor een zoekactie in de omgeving. Ter plaatse trof men een 49-jarige Roemeen aan.

Een tweede persoon, een 40-jarige man uit Genk, kon wegvluchten. Tijdens zijn vlucht beging hij meerdere verkeersovertredingen en bracht daardoor andere bestuurders in gevaar. Hij kon gearresteerd worden in zijn woning in de Guillaume Lambertlaan. Bij een huiszoeking werd een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen.

Beide verdachten werden voor verhoor en verder onderzoek overgebracht naar het politiecommissariaat. De Roemeen mocht na verhoor het commissariaat verlaten. Het parket van Limburg besloot om de Genkenaar te dagvaarden in snelrecht.