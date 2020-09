Koen Vanmechelen viert 25ste kruising in Kroatië ENL

18 september 2020

11u38 1 Genk De 25ste generatie van Koen Vanmechelens ‘Cosmopolitan Chicken’ is een feit. Het is één van de hoogtepunten op het ‘Touch Me festival’ in het Nikola Tesla Technical Museum HALA V in Zagreb, waar de Limburgse kunstenaar zijn kruisingsproject in de kijker zet.

Van 17 september tot 3 oktober vindt de zesde editie van het ‘Touch Me Festival’ plaats in het Nikola Tesla Museum in Zagreb. Het omvat een reeks tentoonstellingen, optredens, lezingen, filmvoorstellingen en workshops. Daarbij staat het verkennen van nieuwe vormen van samenwerkingen tussen multidisciplinaire kunst, wetenschap en technologie centraal. De Limburgse kunstenaar Koen Vanmechelen is er ook aanwezig om zijn kruisingsproject te tonen.

“Mijn hybride kippen zijn nog nooit eerder vertoond in dit deel van de Balkan” aldus de kunstenaar. “Uitgerekend hier, waar een multiculturele natie uiteenspatte door extreem nationalisme en sectair geweld, is een project dat focust op de waarde en het belang van hybriditeit en multiculturele diversiteit op zijn plaats.” Vanmechelen verwijst daarmee naar zijn ‘Cosmopolitan Chicken Project’ (CCP) - waarbij hij kippenrassen kruist - en naar zijn ‘Planetary Community Chicken’ (PCC), een project dat voortbouwt op het CCP en de link naar economie en landbouw maakt. Dat doet hij onder het motto dat fertiliteit steeds van buitenaf komt.

DNA-boek

Centraal werk is de Mechelse Hrvatica, de 25ste generatie van het ‘Cosmopolitan Chicken Project’, een bijzonder jubilieum dat met deze expo in Zagreb gevierd wordt. Het is een kruising tussen de Kroatische soort Kokoš hrvatica en de Mechelse Collonca, de 24ste kruising van het ‘Cosmopolitan Chicken Project’. De Kroatische kip ontstond begin de 20ste eeuw uit de kruising van een inheemse ras met Leghorn-hanen in het Drava-gebied. Vijfentwintig jaar geleden was dat ras quasi uitgestorven. Via een kweekprogramma zette de Kroatische overheid de soort terug op de kaart. De Mechelse Hrvatica krijgt in de installatie gezelschap van enkele Sasso-hennen, de lokale commerciële kippen. Die kruising maakt deel uit van Vanmechelens ‘Planetary Community Chicken Project’. Na de tentoonstelling gaan de kippen naar een lokale bioboerderij.

De 25ste kruising ontstaat middenin een wereld die lijdt onder een pandemie, in een land dat haar woelige verleden probeert om te buigen richting verzoening en herstel. Dat doet me wel wat Kunstenaar Koen Vanmechelen

Naast de kippen, wordt ook een dik boek met de DNA-code van het dier getoond. Er gingen namelijk veel kruisingen aan vooraf. “De 25ste kruising ontstaat middenin een wereld die lijdt onder een pandemie, in een land dat haar woelige verleden probeert om te buigen richting verzoening en herstel. Dat doet me wel wat”, bekent de kunstenaar. “Bovendien heeft mijn tante hier decennia lang gewerkt en gewoond. Ik voel me dus verbonden met deze historische stad.”