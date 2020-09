Koen Vanmechelen brengt 64 kunstenaressen samen in Venetië: “Nog veel te vaak staan ze aan de zijlijn van de kunstwereld” ENL

08 september 2020

10u20 0 Genk De Limburgse kunstenaar Koen Vanmechelen cureert samen met de Franse Nadja Romain een expo in Venetië. ‘UNBREAKABLE - Women in Glass’ omvat uitsluitend werken van vrouwelijke kunstenaars. “In al die jaren heb ik vele vrouwelijke kunstenaars ontmoet. Nog veel te vaak staan ze aan de zijlijn van de kunstwereld. Het is hoog tijd dat de creativiteit en ziel die ze vertalen in hun werk het juiste platform krijgt”, klinkt het.

Vanaf deze maand loopt de tentoonstelling ‘UNBREAKABLE - Women in Glass’ op Murano, een Venetiaans eiland geliefd voor zijn eeuwenoude glasblaaskunst. De expo brengt een line-up van kunstenaressen uit Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Azië. Het onderzoekt de creatieve mogelijkheden van glas en de diversiteit van kunstwerken gecreëerd door vrouwelijke kunstenaars. De curatoren Vanmechelen en Romain maakten een selectie uit het 30 jaar oude archief van Berengo Studio, in combinatie met nieuwe sculpturen die gemaakt werden in de naweeën van de lockdown.

(Lees verder onder de foto)

Doorbraak

Dat Vanmechelen meewerkt aan de buitenlandse tentoonstelling, is geen verrassing. Voor hem is het vertrouwd terrein. Venetië en Murano zijn zowat zijn tweede thuis. Al meer dan 20 jaar werkt de kunstenaar er in de glasovens van de Berengo Studio en neemt hij er deel aan verschillende tentoonstellingen, als kunstenaar en curator. “In al die jaren heb ik vele vrouwelijke kunstenaars ontmoet. Nog veel te vaak staan ze aan de zijlijn van de kunstwereld. Het is hoog tijd dat de creativiteit en ziel die ze vertalen in hun werk, aangewakkerd door het vuur van de ovens, het juiste platform krijgt.”

“UNBREAKABLE is dan ook een doorbraak,” vervolgt Vanmechelen. “De expo is een kind van de pandemie. De tentoonstelling staat voor een herstel, een hergeboorte, een big bang. Het fragiele van het glas en de exclusieve focus op de kracht van vrouwelijke kunstenaars symboliseren een nieuw startpunt. Beide componenten symboliseren zorg en een nieuwe wereld. Daarin staat het vrouwelijke cruciaal.”

De werken zelf tonen vooral fragiliteit gekoppeld aan durf en doorzettingsvermogen Kunstenaar Koen Vanmechelen

En dat is merkbaar aan de thema’s die aan bod komen. Klimaat, identiteit, intellect versus decoratie, hybriditeit en regeneratie zijn er enkelen van. “De werken zelf tonen vooral fragiliteit gekoppeld aan durf en doorzettingsvermogen. Vandaar ook het kunstwerk dat ik creëerde als campagnebeeld voor de expo: een vrouw die op een stuk glas bijt. Ze is kwetsbaar, maar tegelijkertijd onbreekbaar.”

(Lees verder onder de foto)

“Glas gaat over transformatie, zelfs als het breekt kan het opnieuw gebruikt worden”, vult Nadja Romain aan, medecurator van de expo. “Glas is in dat opzicht de perfecte metafoor. De geschiedenis van glasblazen is al jaren een door mannen gedomineerd gegeven. In deze expo zijn we getuigen van vrouwelijke kunstenaars die hun weg zoeken terwijl ze kunstwerken maken met dit onvoorspelbaar en zelfs gevaarlijk materiaal.” Die paradox is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in ‘La Spada Nella Roccia’ van de Italiaanse Liliana Moro. Zij kwam op de proppen met een glazen versie van de excalibur. Ook Bonvicini’s glazen riemen gaan over de relatie tussen gender en macht.

Om de werken kracht bij te zetten wordt de tentoonstelling gehouden de Fondazione Berengo Art Space, een oude glasfabriek van Studio Berengo. ‘UNBREAKABLE - Women in Glass’ is nog te bezichtigen tot en met 7 januari 2021.