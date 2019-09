Klein(st)e wandelclub mede-organisator Nationale Wandeldag in Thorpark Lien Vande Kerkhof

12 september 2019

08u15 0 Genk ‘De Wandelaar’, misschien wel de kleinste wandelclub van Vlaanderen, is mede-organisator van de 43ste editie van de Nationale Wandel- en Fietsdag die dit jaar doorgaat rond het Thorpark van Genk. “We bereiden zelf het hele parcours voor”, zegt voorzitter van ‘De Wandelaar’ Marc Thijs. “De fietsroutes zijn uitgeprobeerd, nu moeten we nog een aantal routes wandelen.”

De Nationale Fiets- en Wandeldag is een initiatief van Gezinssport Vlaanderen en is in september al toen aan zijn 43ste editie. Ook ‘VWB Zutendaal’ en de provinciale werkgroep Limburg zitten dit jaar mee in de organisatie. “Als Genkenaar vind ik de keuze voor Thorpark als decor voor de fiets- en wandeldag natuurlijk een schitterend idee. “Thorpark is heel mooi. De wandeling begint op vierhonderd meter daar vandaan, in Zaal ‘De Kring’ op de Duinlaan. Tijdens de wandeling ontdekt je het mijnverleden van de stad en voor de grooste sportievelingen is er een prachtig zich op de top van de mijnterril. Er zijn trouwens geen excuusjes om niet mee te wandelen: we hebben routes van verschillende afstanden: 4 - 5,6 - 9,2 - 14,4 - 17,6 km. En we voorzien zelfs een verharde wandeling voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.. “

Aanwinst Nationaal Park Hoge Kempen

Ook An De Ceuster, verantwoordelijke clubondersteuning Gezinssport Vlaanderen is enthousiast over de locatie van dit jaar. “In oktober 2017 opende het Thorpark in Genk, een aanwinst voor het Nationaal Park Hoge Kempen. De voormalige steenkoolmijn van Waterschei dient als uitvalsbasis. Je kan er wandelen in dennenbossen, er is een landduin, er zijn heidevelden en de overgebleven mijnsteenbergen.”

De fietsknooppunten voeren de fietsers op vier verschillende fietsafstanden (29 - 44 - 69 - 90 km) langs hoogtepunten in de omgeving van Genk. Zo kan je naar Zonhoven om te fietsen door het water, een unieke beleving. Of je kan het treintje van As bezoeken, of de bekende site van C-Mine ontdekken.

Praktische info

Startplaats: Zaal ‘De Kring’, Duinenlaan 4 – 3600 Genk.

Startuur: tussen 8 en 14 u. (tot 12 u. voor de langste wandel- en fietsafstand)

Deelnameprijs: leden van Gezinssport Vlaanderen en Gezinsbond betalen 1 euro, niet-leden 1,50 euro

Gpx-tracks: van de fietstochten zullen gpx-tracks aan de start beschikbaar zijn. De gekozen route wordt gratis opgeladen indien je in het bezit bent van een gps-toestel en een datakabel!