Kinderen van Junior Team Genk geven

tips voor een kindvriendelijke horeca LXB

22 mei 2019

Een apart menu voor kinderen, een mobiel speeltuig, een boekje met spelletjes of een rekje met strips en boeken voor kinderen. Het zijn enkele van de tips die negen jongeren uit de zesde leerjaren van verschillende lagere scholen in Genk - samen vormen ze het zogenaamde Junior Team - geven om horecazaken in de stad kindvriendelijker te maken. Hiervoor gingen ze niet over ijs van één nacht, zo blijkt. Ze hielden een bevraging bij uitbaters van horecazaken, en ze staken zelfs de handen uit de mouwen bij restaurants, brasseries en tavernes in Genk. Vandaag stelden ze bij Krok, een restaurant dat exclusief gerechten met croques op de kaart zet, hun bevindingen over de graad van kindvriendelijkheid bij de Genkse horecazaken voor.

Kindvriendelijk

En ze kwamen met frisse en verrassende ideeën. “Een apart menu voor kinderen waarbij ze zowel in eten als in drinken veel keuze hebben”, lieten de kinderen horen. “Dat ze eens iets anders kunnen kiezen dan de typische kindergerechten zoals frietjes met frikandel. Waarom plaatsen de uitbaters van horecazaken geen kistje of rekje met boeken en strips die kinderen tijdens hun bezoek kunnen lezen. Zo houden ze zich rustig en zijn ze bezig terwijl ze op hun eten wachten. Of zorg dat de kinderen een Genks Kwartet (een kaartspel) kunnen spelen.” De kinderen van het Junior Team bevelen de horecazaken verder aan om een kindvriendelijke website te maken. Of ze vragen dat in de zaak een stickerboek wordt gelegd. “Waarom geen speeltuig in het restaurant zetten?”, vragen ze zich af. “De kinderen komen verrassend en relevant uit de hoek”, stelt schepen van Jeugd Toon Vandeurzen. De bal ligt nu in het kamp van het schepencollege dat de wensen van de kinderen voor een kindvriendelijke horeca mee gaat nemen. Ze gaat kijken of en in welke mate een of meerdere tips uitgevoerd kunnen worden.