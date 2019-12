Kinderen van de Broederschool overhandigen vredeslicht aan burgemeester Wim Dries Lien Vande Kerkhof

18 december 2019

08u47 0 Genk Op verschillende plaatsen in de wereld werd dinsdag het ‘Vredeslicht’ door een kind overhandigd aan de plaatselijke burgemeester. In Genk waren de leerlingen van een klas in de Broederschool dinsdag de helden van dienst. Samen met deken Luc Herbots wandelden ze met het vredeslicht richting het stadhuis.

Begin deze maand stak een kind een licht aan in Betlehem, in Palestina, met als opzet om dat vredeslicht over de hele wereld te verspreiden. Het licht is een boodschap van vrede en liefde, over culturele en religieuze grenzen heen. Via Oostenrijk kwam het vuur dit weekend naar Eupen, waar de nieuwe Genkse deken Luc Herbots het dinsdag ging ophalen. De deken koos een klas in de Broederschool met kinderen die, ondanks hun verschillende afkomst, goed met elkaar kunnen samenwerken en spelen. De kinderen wandelden samen met de deken over het Balieplein richting stadhuis, waar ze in het kantoor van de burgemeester hartelijk werden ontvangen door Wim Dries en enkele schepenen.