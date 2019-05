Kinderen triggeren voor nieuwe technologieën LXB

22 mei 2019

Nog tot en met zaterdag loopt de eerste editie van het Techfestival op de T2 Campus in het Thor Park in Genk. Goed 2000 mensen maken al doende kennis met de technieken en technologieën van de toekomst. Vandaag ging op de campus de Kidsday door. Meer dan 100 jongens en meisjes van 5 tot 14 jaar namen deel aan workshops waarin ze konden proeven van een aantal technische snufjes. Zo konden de kinderen een tekening, die ze zelf op papier hadden gemaakt, laten leven. Michel Wieczerniak, een leraar aan de Genkse academie voor beeldende kunsten, deed het voor. Op een Ipad en met behulp van een app konden de kids daarna hun eigenhandig getekende figuren laten lonken met de ogen.

Drones

Bij Jonas Baeten leerden de kinderen in korte tijd een game in elkaar steken. Ze kregen de kans om een drone te laten vliegen. Veel bijval bij de kinderen kregen de drie robots die ze zelf mochten programmeren. Zo lieten ze de robots de kusjesdans doen. “Het is de bedoeling dat we op de kidsday kinderen triggeren voor nieuwe technologieën waarmee ze in hun latere leven geconfronteerd gaan worden”, liet Kim Van Deloo van de Té Campus horen. “En de kinderen nemen vooral deel aan uiteenlopende doe-activiteiten.”