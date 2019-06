Kinderen pimpen winkelzakken

19 juni 2019

Een kleine 100 leerlingen van de academie voor beeld, kunst en media uit Genk kregen vandaag een alternatieve les. Ze trokken naar de shopping in het centrum van Genk waar ze zich verder bekwaamden in de discipline van waarnemend tekenen. Ze gingen naar acht winkels in het, namen artikelen en het interieur van de winkels in zich op. Vervolgens kregen ze elk een papieren handtas waarop ze met stift of potlood hun indrukken van de korte bezoeken aan de winkels achterlieten. “We stelden 300 winkelzakken ter beschikking van de leerlingen”, liet Michel Wieczerniak, de directeur van de Genker academie, horen. “Enkelen tekenden het logo van de winkel. Of ze lieten zich inspireren door de étalage van de zaak.” Als de leerlingen hun creaties af hadden, kregen uitbaters van de deelnemende winkels de gepimpte zakken terug om die uit te delen hun klanten.

Talenten

Toevallige passanten en shoppers waren niet enkel getuige van de tekentalenten van de kinderen. Ook konden ze in een leegstaand pand in de shopping de werken bewonderen die kinderen op school en onder begeleiding van hun leraren en collega’s uit de kunstacademie hebben gemaakt. Om hen hierbij te helpen, kwam de Kunsttruck langs op school. “Goed zeven keer per schooljaar rijdt de truck naar een school om kinderen warm te maken voor kunst en hen allerlei technieken aan te leren”, zei Julie Van Aelst, lerares aan de academie. “In de truck zitten allerlei materialen waarmee de kinderen werkjes kunnen maken. Ze halen inspiratie uit boeken die in de klassen worden voorgelezen. We slaan twee vliegen in één klap, we combineren taal en beeld. Verder ontdekken we jonge talenten die doorstromen naar de academie.” In de shopping kan je nog héél de zomer zo’n 50 werken van de kinderen gaan bewonderen.