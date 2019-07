Kevin Borlée en GAIA protesteren tegen gebruik van kooien voor dieren Lien Vande Kerkhof

30 juli 2019

14u11 0 Genk Op donderdag 1 augustus houdt GAIA halt in Genk voor zijn jaarlijkse zomertournee, die dit jaar kadert in de campagne ‘Stop de kooien’. Dat is een Europees initiatief voor een verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij. Genkenaren die zich achter het initiatief willen scharen, kunnen zich die dag tussen 8 tot 13 uur opsluiten in een kooi en de petitie tekenen.

In Europa slijten honderden miljoenen dieren hun hele leven in kleine kooien. De dieren lijden aan allerlei gezondheids- en welzijnsproblemen. Volgens GAIA is leven in een kooi geen dierwaardig bestaan. Belgisch sprinter en Olympisch atleet Kevin Borlée vindt een leven in een kooi voor veedieren ook erbarmelijk en is daarom ambassadeur van het project. “Een leven in een kooi is geen leven. Om een einde te maken aan de kooien, reken ik op uw mededogen. Teken de petitie ‘Stop de kooien’.”

De topsporter sloot zich alvast publiekelijk op in een kooi op mensenmaat. Genkenaren die hem willen uitdagen, kunnen dat aanstaande donderdag door voor de duur van een foto in een kooi te worden opgesloten en de petitie te tekenen. Afspraak donderdag 1 augustus op het Stadsplein in Genk.