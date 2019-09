Kaya Hens (21) wordt Belgisch kampioen motorcross bij de mannen: “Er was wel wat boegeroep aan de meet” Dirk Selis

22 september 2019

16u07 1 Genk Op het Genkse circuit van de Horensbergdam werd zondag de 21-jarige Kaya Hens uit Rijkevorsel Belgisch Kampioen bij de nieuwelingen MX2. Opmerkelijk, want Kaya racete mee in de reeks van de mannen wegens te sterk bij de vrouwen. “Ons Kaya is een ‘poppemieke’ als je haar op straat tegenkomt, maar owee als ze op een motor kruipt”, zegt haar beste vriendin Tori Van de Perre.

Wanneer ze haar helm afdoet, vallen haar blonde lange haren meteen over haar frêle schouders. Een mooie jonge vrouw komt onder de bestofte motorkleding vandaan. “Het parcours lag er zeer droog bij”, vertelt Kaya Hens met een onvervalst Kempisch accent, de voertaal van de motorcrossers. “Dat is voor de meesten lastig, maar voor mij was dat een voordeel. Ik ben redelijk tenger, maar wel zeer technisch aangelegd. Daarmee haal ik het vaak van de krachtpatsers. Bij de vrouwen had ik bijna geen tegenstand, vandaar dat ik bij de mannen meedoe. Of ze dat goed kunnen verdragen dat een vrouw van hen wint? Sommigen hebben het daar moeilijk mee, maar ze blijven wel sportief hoor. Alhoewel dat ik toch wat boegeroep aan de meet hoorde. Jammer voor hen, maar ik heb vandaag gewonnen.”

Crossmaatje Gregg

“Gregg Smets is niet alleen mijn vriendje, hij is ook mijn crossmaatje en sinds vandaag zijn we allebei Belgische kampioenen”, lacht Kaya. “Nu ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Geelse Hogeschool Thomas More, kunnen we wat vaker samen gaan trainen. Daarvoor zat ik in de les wanneer Gregg moest trainen. Technisch gezien is Joël mijn schoonvader in spé, ja. Of hij ons traint? Neen, niet echt, maar hij geeft wel vaak goede tips.”

Vieren met een ‘Kriekske’

“We gaan onze overwinning vieren in de feesttent met pintjes voor de mannen en ik ga mezelf op een ‘Kriekske’ trakteren. Wat de toekomst brengt? Ik ga op zoek naar een leuke job. Professioneel crossen zit er voor mij niet in. Er gaat te veel geld in om en dat heb ik niet. Het blijft een hobby. Ook gaan Gregg en ik nog niet samenwonen. We zijn pas drie maanden opnieuw samen. Nu ja, na een korte pauze zeg maar, daarvoor hadden we al een relatie van vier jaar. Maar vandaag gaan we vooral onze overwinningen vieren.”