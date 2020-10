Kattevennen rolt stokkenmanroute uit Emily Nees

07 oktober 2020

16u11 1 Genk Kattevennen, de Genkse toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen, doet vandaag een nieuwe wandelroute uit de doeken. Het parcours, waarlangs de zogenaamde stokkenmannen staan, verbindt de verschillende buiteninstallaties met elkaar.

Sommigen hebben ze vast en zeker al gespot: de reuzengrote figuren van hout in Kattevennen. “Dat zijn stokkenmannen”, vertelt Toon Vandeurzen (CD&V), schepen van Toerisme en voorzitter van vzw Kattevennen. “Ze vormen de bewoners van het bos. Vooral voor kinderen zijn ze erg leuk om te ontdekken.” Bezoekers kunnen met de stokkenmannen in interactie gaan door er bijvoorbeeld op te klimmen of er onderdoor te wandelen.

“We vinden het dan ook belangrijk om de natuurbeleving voor bezoekers een extra boost te geven. Bovendien wilden we de bestaande buiteninstallaties op een interactieve manier met elkaar verbinden.” Zo heeft het parcours van 4,2 kilometer verschillende instappunten en loopt het onder meer langs de picknickplaats, het bliksempad en de dryslope.

Impact op paarden

“Ondanks dat de stokkenmannen opgaan in de natuurlijke omgeving, zijn ze tegelijkertijd ook duidelijk aanwezig.” Zo zouden enkele ruiters al geklaagd hebben over de installaties, omdat het paarden mogelijk afschrikt. Om te onderzoeken of de aanwezigheid van de houten constructies de doortocht van de dieren bemoeilijkt, nam de stad na de plaatsing contact op met verschillende ruiters. “We hebben de route samen met hen bewandeld. De gesprekken zijn nog gaande, en er wordt in een goede verstandhouding gezocht naar constructieve oplossingen.”

Wie nieuwsgiering is naar de wandelroute, kan gratis terecht in Kattevennen. “Voor scholen, groepen of gezinnen werd er een betalend spel ontwikkeld voor extra beleving.” Meer informatie vind je op de website van Kattevennen.