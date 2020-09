Kattencafé MAU maakt openingsdatum bekend ENL

03 september 2020

14u47 0 Genk Na maanden vol spanning heeft MAU een openingsdatum gelost. Het Kattencafé in de Molenstraat opent de deuren op woensdag 9 september, om 9.30 uur stip. “Een beetje later dan verwacht, maar we openen liever als alles volledig in orde is”, klinkt het.

Enkele maanden geleden raakte bekend dat er een nieuw Stadsfabriekje zou komen in de Genkse Molenstraat. MAU zou het eerste kattencafé van Limburg worden, iets waar menig kattenliefhebber om staat te springen. Nu is het dan eindelijk zover: op 9 september gaat MAU officieel van start. Dat laten zaakvoerder Yeliz Gijbels en haar rechterhand Dries Clijsters weten op de Facebookpagina. “Een beetje later dan gepland, maar we openen liever pas als alles helemaal in orde is”, staat er te lezen. “Voorlopig werken we nog niet met reservaties. Het is allemaal nog heel nieuw voor ons, dus we zullen na de eerste week bekijken of het eventueel nodig is.”

Intussen zijn de pluizenbollen ook al naar de zaak getrokken en deelde MAU verschillende sneak peaks van het interieur.

LEES OOK:

Gek op pluizige viervoeters en vegan producten? Dan kan jij binnenkort terecht in kattencafé ‘MAU’ (+)

Marissa (28) wil kattencafé openen in Hasselt: “Ik wil een huiselijke sfeer creëren. Alle soorten katten en mensen zijn hier welkom” (+)