Juwelen gestolen bij vier inbraken in één weekend MMM

09 februari 2020

17u52 0 Genk In Genk hebben dieven dit weekend toegeslagen op vier adressen.

In een woning op de Winterslagstraat is zaterdag ingebroken. Er verdwenen geld en juwelen. Ook de bewoners van een appartement op de Weg naar As kregen zaterdag inbrekers over de vloer. Er zijn juwelen gestolen.

Zaterdag sloegen onbekenden weer toe in een woning in de Mispadstraat. Daar gingen ze ook met juwelen aan de haal. Zondag stelde men vast dat er werd ingebroken in een woning in de Priesterhaagstraat. De dieven stalen een televisie.