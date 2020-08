Juli vormt opkikker voor Genks toerisme Emily Nees

04 augustus 2020

09u54 0 Genk Zowel het verblijfs- als van het dagtoerisme deden het, ondanks de coronacrisis, goed in de maand juli. Zo telde onder meer C-mine expeditie 2.000 bezoekers meer dan de voorgaande maanden. Het is een opsteker voor de Genkse logies en trekpleisters.

Vanuit het idee dat Genk als groenste centrumstad van Vlaanderen heel wat troeven heeft om in deze coronaperiode veilig te genieten, lanceerde de stad samen met de Genkse logies ‘de ‘Summer Deal’. Dat is een pakket waarbij bezoekers in Genkse hotels twee nachten betalen en de derde nacht gratis krijgen. B&B’s en vakantiewoningen verwelkomen gasten met een gratis fles cava. Daarbovenop ontvangt de gast een voucher voor een gratis activiteit in Genk en een gratis fietskaart.

“We merken het effect in de boekingen. Zeker de logies in een groene omgeving doen het erg goed en zo hebben we er wel wat”, zegt schepen van Toerisme Toon Vandeurzen (CD&V). “Maar ook onze andere hotels in het centrum waren echt in trek in juli”, vult Peter Geurden aan, CEO van Different Hotels. “De annuleringsvoorwaarden vinden mensen heel belangrijk. Ook merken we dat veel boekingen last minute gemaakt worden en zien we meer walk-ins dan voorheen. Een heikel punt blijven wel de zakelijke overnachtingen en de evenementen die we moeten missen.”

Toeristische attracties scooren

Daarnaast deden de toeristische trekpleisters goed. Opvallend: de C-mine expeditie mocht zelfs 2.000 bezoekers meer ontvangen dan de voorgaande jaren in de maand juli. Ook LABIOMISTA is in trek. Zo steeg de bezoekersopkomst met 15% na de uitzending van ‘Vive La Vie’ op één, ook op weekdagen waar het normaal erg rustig is.

In Kattevennen blijft de minigolf nog steeds de topattractie, maar ook de nieuwe dome kan op heel wat bezoekers rekenen. Bij de fietsverhuur wordt zelfs een verdubbeling vastgesteld. “We hebben grote inspanningen gedaan om alle attracties veilig te kunnen organiseren. Het doet deugd om te zien dat de inspanningen ook lonen en de mensen bereid zijn om toch in een veilige omgeving te komen ontspannen”, zegt Vandeurzen.

Fotogeniek Fietsen en Iedereen Terrast

De stad merkt ook op dat de brochures van de nieuwe fietsroute ‘Fotogeniek fietsen’ gretig worden meegenomen in de afhaalpunten. De combinatie met de betalende hapjesbon op een van de 21 culinaire stopplaatsen oogst veel bijval.

Ook het terrasconcept van ‘Iedereen Terrast’. “De terrasconstructies zijn zo gemaakt en opgesteld dat je als het ware echt in je eigen bubbel zit, maar dan wel in een gezellige setting.” Een tip is om ze eens te verkennen per fiets. “Alle locaties zijn prima bereikbaar via onze fietsroutes en -paden. Je kan zo een ontspannende en gevarieerde tocht maken in het groen en in de stad, met af en toe een leuke pitstop op één van onze mooie terrassen.”