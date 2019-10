Joris Gijsen maakt docu over Koen Vanmechelen. “Labiomista was de gedroomde apotheose.” Lien Vande Kerkhof

17u57 0 Genk Zwartberg speelt zondag zowat de hoofdrol in de televisiepremière van ‘Wild Gene’ op Canvas , een documentaire over vermaard kippenkunstenaar Koen Vanmechelen. Hij stampte er namelijk zijn wonderlab ‘Labiomista’ uit de grond, net op het moment dat documetairemaker Joris Gijsen de artiest besloot te volgen. “Van een apotheose als Labiomista had ik als regisseur aanvankelijk echt niet durven dromen”, verklapt Gijsen.

‘De kip terug naar Cuba brengen’, was de initiële climax waar naartoe gewerkt zou worden. “Maar toen opperde Koen iets over een plek waar élk element - van het ei en de kip, diversiteit tot wetenschap - samengebracht zouden worden: Labiomista, een totaalkunstwerk in de voormalige zoo van Zwartberg. Een gedroomder scenario viel haast niet te bedenken”, vertelt Gijsen. De documentairemaker zat Vanmechelen zes jaar lang nauwgezet op de hielen. “Ik leerde Koen kennen als cultuurreporter voor de Zevende dag”, vervolgt Gijsen. “Het feit dat hij een kip tot kunstwerk verheft hield me ogenblikkelijk in zijn greep, een grip die niet meer loste.”

Van Genk tot in Cuba

Het resultaat is een 70 minuten durende documentaire waarin de drijfveren achter de niet aflatende energie van de kunstenaar worden blootgelegd. Gijsen volgde Koen tijdens vele tentoonstellingen en projecten. Naast zijn totaalkunstproject in Genk vergezelde hij hem ook tijdens zijn opmerkelijke deelname aan de biënnale van Havana in Cuba, de Biënnale van Venetië, de expo in Lisson Gallery London en zijn projecten met Masai in Tanzania en Chido Govera in Zimbabwe. De beelden worden aangevuld met uniek archiefmateriaal over Vanmechelens zoektocht naar de oorspronkelijke kip, de red junglefowl, in Nepal en India.

De docu kwam tot stand in samenwerking met producent Bart Van Langendonck (Rundskop) van Savage Film. De Belgische muzikant/producer Poltrock componeerde de originele muziek.

Uitzending: Canvas 27 oktober 22h05