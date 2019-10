Joris Gijsen maakt docu over ‘kippenkunstenaar’ Koen Vanmechelen uit Sint-Truiden Lien Vande Kerkhof

25 oktober 2019

17u57 0 Genk Zwartberg speelt zondag de hoofdrol in de televisiepremière van ‘Wild Gene’, een documentaire over Koen Vanmechelen. Documentairemaker Joris Gijsen zat de kippenkunstenaar zes jaar lang op de hielen.

‘De kip terug naar Cuba brengen’, dat was het oorspronkelijke idee. “Maar toen opperde Koen iets over een plek waarin alle elementen - van het ei tot de kip en van diversiteit tot wetenschap - samengebracht zouden worden: Labiomista, een totaalkunstwerk in de voormalige zoo van Zwartberg. Een beter scenario viel haast niet te bedenken”, vertelt Gijsen. “Door het feit dat Koen een kip tot kunstwerk kon verheffen, was ik meteen in de ban van zijn werk.”

Van Genk tot Cuba

Het resultaat is een zeventig minuten durende documentaire. Gijsen vergezelde Koen van Genk tot in Havana, van Londen tot in Venetië en van Tanzania tot in Zimbabwe. De beelden worden aangevuld met uniek archiefmateriaal over Vanmechelens zoektocht naar de oorspronkelijke kip.

De documentaire is te zien op zondag 27 oktober om 22.05 uur op Canvas.