Jongeren uit Sledderlo beslissen mee over vernieuwde minipitch Lien Vande Kerkhof

18 september 2019

20u15 0 Genk De vernieuwde minipitch aan het Groen Hart van Sledderlo opent morgen, op donderdag 19 september, met een heuse penaltycup. “Zowel de minipitch als het trapveld werden op vraag van de jongeren uit de buurt opgewaardeerd”, vertelt schepen van Jeugd Toon Vandeurzen.

Na overleg met de jongeren uit de wijk en GIGOS jeugdwelzijnswerk werd besloten de buurt aan een grondige facelift te onderwerpen. “We vinden het belangrijk dat jongeren over dergelijke dingen mogen meebeslissen”, vervolgt schepen van Wijkontwikkeling Alessandro Cucchiara. “In de toekomst zou ik hen bijvoorbeeld ook willen laten meebeslissen over mobiliteit in hun wijk.”

De vernieuwde minipitch wordt feestelijk geopend met een penaltycup voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar. Het verouderde basketbalterrein wordt vervangen door een groene parking. In totaal bedragen de kosten van de vernieuwingen ruim 46.000 euro.

Genk heeft naast Sledderlo nog vier andere minipitchen: twee in Winterslag, op het Vriendenplein op de Parochiekerkstraat en Hobbyland op de Hovenierslaan. Daarnaast nog een in Kolderbos op de Kasterstraat en een in Zwartberg op de H. Forirstraat. “Daarmee vormen deze voorzieningen een deel van het bijzonder diverse arsenaal aan speelplekken dat Genk rijk is. In het totaal zijn het er zo’n 100", besluit schepen Vandeurzen.