Jongeren maken samen Beatles-cover… via Skype Emily Nees

24 maart 2020

15u30 3 Genk Wie niet mag samenkomen, moet creatief zijn. En dat is ook het motto van de Genkse Dries Lenaerts (19). Samen met negen andere vrienden bracht hij een cover van ‘Hey Jude’. En dat via Skype.

“Na een week thuis te zitten vanwege de coronacrisis, merkte ik dat het best wel eenzaam begon te worden”, vertelt Dries Lenaerts (19) uit Genk. De student en muzikant bleef echter niet bij de pakken zitten en zocht naar oplossingen. “Er was maar één manier om legaal samen te komen met mijn vrienden: Skype!”

Timing

Zo gezegd, zo gedaan. Dries schaarde zich achter zijn beeldscherm en testte concepten uit met de negen andere jongeren, waarvan de helft uit Genk komt en het overige deel net zoals hij in Brussel studeert. “Wij hebben met z’n allen nog niet fysiek afgesproken, dus dat was wel spannend”, bekent Dries. “Het was ook sowieso een unicum om in zo’n setting muziek te maken.”

Een cover in elkaar steken terwijl je aan het videochatten bent, is dan ook geen kinderspel. “Het gaat inderdaad nog een stapje verder. Doordat je op het internet zit, is het timinggewijs extra moeilijk. Het vergt goede afspraken en er is een strikt draaiboek nodig om het niet te laten falen. Ook op vlak van communicatie is het lastiger. Als iemand iets verkeerd zingt, kan je dat niet snel even laten weten.”

Meezinger

Ondanks de moeilijkheidsgraad, hebben de jongeren puik werk geleverd. De verbluffende video werd dan ook al meer dan duizend keer gedeeld op Facebook. Dat kan misschien ook liggen aan het feit dat de groep voor ‘Hey Jude’ van The Beatles hebben gekozen. En dat is niet toevallig. “Het is één van mijn favoriete nummers. Iedereen kent het en het is een echte meezinger. Ik denk dat we wel zo een feel good-nummer nodig hebben in deze coronatijden. Het brengt mensen samen.”

Of we binnenkort nog meer kunnen verwachten van hen? “We gaan misschien aan een vervolg werken”, zegt Dries. “Het is tof om ons op die manier bezig te houden.” De covers verschijnen dan – net zoals de huidige video – onder de naam ‘Koor-ona’, een gepaste woordspeling me dunkt.

Benieuwd naar het resultaat? Neem gerust een kijkje!