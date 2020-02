Jongeren helpen Genkse jeugd aan hobby Emily Nees

26 februari 2020

15u13 0 Genk ‘In Current’ heeft woensdagnamiddag een vrijetijdsbeurs georganiseerd. Op die manier hoopt de groep, bestaande uit zeven Genkse jongeren, kinderen en hun ouders correct te informeren over wat de mogelijkheden zijn in de stad.

Woensdagnamiddag organiseerde het team van ‘In Current’ een vrijetijdsbeurs. “We zien dat velen geen idee hebben wat er te doen is in onze stad”, legt mede-organisator Yasmine El-Mrabti (20) uit. “Zo kwamen we op het idee om deze beurs te organiseren. Er zijn 23 organisaties aanwezig, zoals Speelpleinwerking Mushi en de Dienst Jeugd. Op die manier hopen we jongeren en hun ouders voldoende te informeren.”

‘In Current’ is een project dat de afdeling Sociale Zaken van Stad Genk op poten heeft gezet. De diverse groep bestaat uit zeven “Genkies”. “Wij organiseren allerlei activiteiten, voor en door jongeren”, vertelt Nadia Oizaz (25) van ‘In Current’. “We werken iedere maand iets uit dat is gebaseerd op een ander actueel thema, dat nauw aansluit bij het interessegebied van onze hoofddoelgroep.” ‘In Current’ focust zich voornamelijk op kinderen en jongeren tussen de 6 en de 25 jaar. “We willen talenten verbinden, dat is onze rode draad.”