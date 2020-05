Jonge twintigers riskeren tot 30 maanden cel na afpersing en bedreigingen door ‘verdwenen’ xtc pillen VCT

26 mei 2020

14u40 0 Genk Drie jonge twintigers uit Genk, Oudsbergen en Dilsen-Stokkem riskeren tot 30 maanden cel omdat ze op 1 april vorig jaar naar de woning van hun ‘vriend’ Y.H. (21) in Genk trokken en hem met een pistool en vouwmes bedreigden omdat hij xtc-pillen achtergehouden had en hen nog geld verschuldigd was.

Op 1 april 2019 trok hoofdbeklaagde A.M. ( 21) uit Genk met zijn neef en een andere vriend naar de woning van Y.H. in Genk omdat de twintiger hem nog geld verschuldigd was. Gewapend met een (alarm)pistool en een vouwmes bedreigden ze Y.H. en verplichtte ze de twintiger om een paar honderd euro te gaan halen. Terwijl ze op hem wachtten, viel de politie binnen en overmeesterde het trio.

Zak met 1.000 pillen

Over de exacte omstandigheden van de feiten lopen de versies van de verschillende beklaagden uiteen. Volgens de aanklager verkochten A.M. en ‘slachtoffer’ Y.H. xtc-pillen. “A.M. was kwaad omdat Y.H. een zak met 1000 xtc-pillen had achtergehouden, een voorraad hij in Nederland had aangekocht. Hij gaf de zak met pillen terug maar hield een doosje met 23 pillen achter. Die werden later tijdens een huiszoeking in Alken gevonden in de slaapkamer van de vriendin van Y.H.”

Hoofdbeklaagde A.M. en zijn twee kompanen minimaliseerden de feiten. “We zijn gewoon naar zijn woning gegaan om een geldsom van 300 euro terug te vragen die hij mij verschuldigd was. We hebben hem helemaal niet willen bedreigen,” zwakte A.M. af.

“Ik ben gewoon meegegaan met mijn neef,” vulde G.M. (21) uit Dilsen-Stokkem aan. “Maar we hebben hem niet onder druk gezet. Als we hem wilden overvallen zouden we toch niet zo dom geweest zijn om gewoon in zijn woning te blijven wachten tot hij terug kwam. Ik heb nog een kop cornflakes voor hem klaargezet maar toen viel de politie binnen.”

Schadevergoeding

Slachtoffer Y.H., die zelf 18 maanden cel riskeert voor de verkoop van xtc, vorderde een morele schadevergoeding van 750 euro omdat hij een trauma overhield aan de bedreigingen en de afpersing. Volgens hem vond zijn moeder de vreemde rugzak met 1.000 pillen toevallig in de tuin, deelde hij een foto van de zak met snapchat en kwam A.M. de zak halen. Het doosje met 23 pillen dat hij achter hield vond hij toevallig onder de struiken. “Maar ze zijn daarna wel degelijk met hun drie binnen gevallen in mijn woning en hebben mij bedreigd. Ik moest 400 euro voor hun gaan halen.’

Zware straf voor jonge kerels

De aanklager tilde zwaar aan de feiten voor de strafrechtbank in Tongeren. “Voor zulke jonge kerels, waarvan de meesten voor het eerst in aanraking komen met justitie zijn dit zeer zware feiten. Jullie doen hier allemaal wat lacherig over vandaag maar besef dat jullie een zware straf boven het hoofd hangt voor diefstal, bedreigingen, poging afpersing, aanslag op personen en verboden wapendracht.” Ze vorderde naast de celstraf van 30 maanden ook een boete van 8.000 euro voor hoofdbeklaagde A.M. De drie andere twintigers riskeren 18 maanden cel en een boete van 800 euro.

De raadsmannen van de twintigers vroegen voornamelijk werkstraffen of straffen met uitstel om de toekomst van de jongeren niet te hypothekeren. De neef van hoofdbeklaagde A.M. die ‘enkel met hem was meegereden’ vroeg de vrijspraak. Ook slachtoffer Y.H. vroeg de vrijspraak voor de verkoop van xtc.

Vonnis volgt op 23 juni.