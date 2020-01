Jonge overvallers lokken mannen in de val met dating-app in Genk: daders tussen de 15 en 19 jaar oud opgepakt Parket en politie vrezen nog meer ongekende slachtoffers Marco Mariotti

17 januari 2020

10u04 0 Genk Een date via de app Badoo is voor minstens vier mannen uit Limburg uitgedraaid op een overval. De daders lokten hun slachtoffers telkens in de val. De politie kon nu acht daders arresteren, allemaal jonge gasten tussen de 15 en 19 jaar oud. Politie CARMA vraagt dat andere gedupeerden zich melden.

De verdachten gingen telkens op dezelfde wijze te werk. Aangekomen op de plaats van afspraak werden de mannelijke slachtoffers plots geconfronteerd met twee tot mogelijk zeven onbekenden die fysiek geweld gebruikten. In één geval werd ook gedreigd met een vuurwapen.

Enkele slachtoffers liepen daarbij verwondingen op. Ondertussen namen de verdachten persoonlijke spullen mee zoals gsm’s, portefeuilles en geld. Later werd dan gepoogd geld af te halen met de gestolen bankkaarten.

Auto gestolen

De politie kon twee bijkomende pogingen in Genk verijdelen. Een eerste feit vond plaats op 29 november in de Lucien Londotstraat, een tweede op 6 december in de Landwaartslaan, het derde en vierde feit gebeurden beide op 27 december, in de Plattewijerstraat en op het Sint-Jan-Baptistplein. Een vijfde incident vond plaats op 3 januari, ook op het Sint-Jan-Baptistplein. Bij het laatste feit op het Sint-Jan-Baptistplein gingen de overvallers er zelfs met de auto van het slachtoffer vandoor. Die auto werd later uitgebrand teruggevonden.

Vijf minderjarigen

Dankzij een intensief onderzoek kon de politie acht jonge Genkenaren arresteren tussen 15 en 19 jaar oud. Van de minderjarigen werden er drie geplaatst in een gesloten instelling, een vierde werd overgebracht naar de jeugdgevangenis en de vijfde kreeg huisarrest opgelegd. De meerderjarigen werden alle drie aangehouden door de onderzoeksrechter.

De genoemde slachtoffers zijn allen afkomstig uit Limburg. De politie en het parket vermoeden dat de daders nog meer personen in de val lokten en roepen andere slachtoffers op om aangifte te doen bij politiezone CARMA. Alle aangiftes worden in vertrouwen behandeld.