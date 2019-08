Jonge hiphoppers en rappers stelen de show op AFF Lien Vande Kerkhof

04 augustus 2019

17u02 0 Genk “Wat zo fantastisch - af - is aan het Absolutely Free Festival? De kans die jonge artiesten krijgen om een volwaardige performance neer te zetten.” Alberto Mazzoni, een stationair begrip in de Genkse hiphop- en rapscene, kijkt zijn jongens zegepralend aan. De voorbije weken begeleidde hij getalenteerde rappers en hiphoppers uit wijken van Genk en omstreken bij het maken van hun eigen festvalshow. Het resultaat? Een knallend optreden met een stelletje groovende muzikanten. “Iedereen weet hoe moeilijk het is voor sommige tieners om op het juiste pad te blijven. Had ik destijds geen prikkels of aanzet van de juiste mensen gekregen stond ik vandaag wellicht niet waar ik nu sta.”

Iets wat de 17-jarige rapper Grizmo, Giuseppe Piredda, volmondig beaamt. “In Zwartberg Noord, waar ik woon, zijn er geen overvloedige kansen om je muziek naar buiten te brengen, laat staan om op te treden. De ervaring om hier te staan is dan ook goud waard.” Maar is de stap van rappen voor een handjevol vrienden in Zwartberg Noord naar een eigen show voor zo’n groot festivalpubliek dan niet héél intens of zenuwslopend? “Het is gewoon een kwestie van je knop omdraaien: die trap omhoog en hup het podium op. Ik grijp werkelijk elke kans om op te treden. Laatst nog: ik begon gewoon spontaan te rappen op een schoolreis in Parijs en maakte alle omstaanders enthousiast. Ik zing in het Engels, dus niemand verstond mij, maar het draait allemaal om gevoel.”

Elke leeftijd, cultuur en emotie

Rian Snoeks (16) komt niet uit een omgeving met karige kansen. “Maar dit is dan ook véél meer dan een sociaal project. Alberto heeft ons in de eerste plaats gevraagd omwille van ons talent en omdat hij in ons gelooft. Ook in Neerpelt, waar ik vandaan kom, is er niet zomaar een podium om onveilig te maken. Optreden op een stage van dit formaat is een kans die niet veel artiesten krijgen. Er bestaat trouwens écht geen vast recept voor hiphop: je vindt er elke leeftijd, cultuur en emotie in terug. Muziek maken geeft zin: bij het maken van mijn nummers schrijf ik dingen van mij af. “

Young Mo

Nog zo’n jonge wolf is de 16-jarige Mohamed Ait Aadi, met als artiestennaam Young Mo. “Het nummer dat ik bracht heet ‘Bleed 4 the Fam’ en gaat naast de dingen die ik in mijn leven wil bereiken over wat mijn familie voor mij betekent. Ik zou letterlijk ‘bloeden voor hen.” Opvallend: een tweede artiest die, ondanks de boomende Limburgse hiphopscene, kiest voor het Engels. “Iedereen rapt en zingt in de taal van zijn voorkeur. Maarikzelf kan mijn gevoelens het beste kwijt in Engelse nummers. Ik steek mijn ambitie trouwens niet onder stoelen of banken: ik wil er voor gaan en droom van een internationale carrière.”

Goeie Jongens

De laatste artiest van de bende , Gianni De Simone (27), is eigenlijk al een ervaren rot. “Maar de ervaring om met een live-band op te treden was voor mij ook nieuw. De muzikanten van WZA, het nieuwe collectief van Wouter Souvereyns, deden dat schitterend!” Gianni is hoe dan ook niet aan zijn proefstuk toe en staat in augustus zelfs op het podium van Pukkelpop. “Met ‘Goeie Jongens,’ een bende Genkse hiphoppers en rappers die Genk on Stage nog niet zo lang geleden op stelten zetten. Alberto is trouwens ook zo’n Goeie Jongen.” Gianni geeft toe zijn nummers wel eens te gebruiken als instru’ment om gevoelige thema’s aan de kaak te stellen. “Ik durf wel eens scherp uit de hoek te komen. In mijn nieuwe album ‘Aria for Belgium’ flirt ik met termen zoals het ‘kalifaat’ en ‘moslimextremisme’. Ik vind het fijn om mensen uit te dagen en op het verkeerde been te zetten, terwijl ik in the end louter de moslimextremisten beledig.

Tenslotte: gaan hiphop- en rapnummers niet vaak over zware en negatieve thema’s? “Helemaal niet!” roept de bende eensgezind. “Eender welk gevoel of thema waar je naar op zoek bent vind je terug in dit soort muziek. Onze teksten allesomvattend.”