Jonge advocaat aangehouden in groot Limburgs drugsdossier Marco Mariotti

25 juni 2019

19u51 6 Genk De politie heeft dinsdag een advocaat uit Genk opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een criminele organisatie. De dertiger dook op in het gerechtelijke onderzoek naar een grootschalige drugsbende die heel wat drugsafval dumpte in de provincie. Hij verscheen voor de onderzoeksrechter, die besloot hem aan te houden.

Het parket kondigde vorige week aan dat ze een grote drugsbende had geklist. Maandenlang onderzoek leidde tot een doorbraak met 24 huiszoekingen in Hasselt, Hamont-Achel, Genk en Zonhoven, en 22 arrestaties als gevolg. Dezelfde criminele organisatie had ook een berucht ‘drugsfabriekje’ in een landelijke hoeve aan de Kolveren in Zonhoven, waar het gerecht vorig jaar al was binnen gevallen.

Beroepsgeheim

Maar dinsdag volgde een nieuwe arrestatie, dit keer van een advocaat uit het Genkse. De jongeman werkt sinds meer dan 10 jaar voor de Limburgse balie. Het parket wil officieel niet meer communiceren over dit gerechtelijk onderzoek, maar bronnen bevestigen dat de dertiger verdacht wordt van lidmaatschap van een criminele organisatie, en een geheime verstandhouding onderhouden. Mogelijk schond de man ook zijn beroepsgeheim. Dat moet het onderzoek nu uitwijzen.

In afwachting van het onderzoek en het al dan niet verschijnen voor de rechtbank, werd de advocaat deze namiddag aangehouden. Hij blijft zo in verdenking gesteld. Wat zijn effectieve rol is geweest, moet blijken.

Plofkraak

Dezelfde bende bleek gelinkt aan eerder opgerolde hennepplantages in Diest, Maaseik, Genk en enkele locaties in Nederland. “Vast staat dat we het drugsmilieu in onze provincie vandaag een zware slag hebben toegebracht, door het oprollen van deze bende”, vertelde de procureur eerder. “Jammer genoeg is hier duidelijk veel geld mee gemoeid, waardoor het criminelen blijft aantrekken. Daarom blijft het verder een prioriteit voor ons. Het is duidelijk dat het hier om een ‘polycriminele bende’ gaat, een bende die zich dus met meerdere louche zaken tegelijk bezig hield. We linken hen in het onderzoek nog aan diefstallen van voertuigen in Nederland, en zelfs aan een plofkraak in Duitsland.”