Joakim Maehle en Racing Genk ontvangen Standard Kristof De Cnodder

14 februari 2020

16u58 0

Een owngoal van Joakim Maehle kostte Racing Genk donderdag de zege op Antwerp, maar niemand in het Genkse kamp die de Deen daar scheef voor bekeek. Maehle had gewoon erg veel pech in de bewuste fase en een gelijkspel op de Bosuil is ook niet slecht. “Nu moeten we bevestigen tegen Standard”, beseft Maehle.

Laat ons eerst even beginnen met een statistiekje. Voor de winterstop pakte KRC Genk een dramatische 5 op 27 tegen de andere kandidaat-deelnemers aan play-off 1 die men in die periode ontmoette (ofwel amper 19 procent van de te behalen punten). Sinds Nieuwjaar gaat het voor de mannen uit de Luminus Arena een stuk vlotter in de duels met de rechtstreekse concurrenten. Wedstrijden tegen Zulte Waregem, AA Gent, Charleroi en Antwerp leverden 7 op 12 (of 58 procent van de punten) op. Op die manier zet je je kandidatuur voor play-off 1 natuurlijk kracht bij.

