Jill (26) is goudsmid. “Eerlijk, ken jij een juwelier waar je zomaar even binnenwandelt?" Lien Vande Kerkhof

04 september 2019

17u46 0 Genk Komend weekend blaast Goudskool, de juwelenzaak van de 26-jarige Jill Lenaerts, één verjaardagskaarsje uit. “Maar noem mij alsjeblieft geen klassieke ‘juwelier’, die zijn er al genoeg,” reveleert de jonge vrouw die druk in de weer is in haar open atelier. “Ik voel me vooral een goudsmid en toon graag waar ik mee bezig ben. Ik hou van openheid: niet te clean en niet te stroef. Je schuift bewijze van spreken zo bij aan mijn werktafel, de pot thee pruttelt ‘s winters continu, de snoepjespot is steevast gevuld tot aan het randje en de deur staat altijd op een kier. Bij goed weer staat hij zelf wagenwijd open. Eerlijk, ken jij een juwelierszaak die niet per dubbel slot vergrendeld is en waar je zomaar even binnen wandelt?”

Neen, kleine Jill verkleedde zich vroeger niet als sprookjesprinses met plastic parelsnoeren en de diamanten oorclips van haar grootmoeder. “Ik was hélemaal geen ‘meisje-meisje’,” benadrukt ze met klem. “Maar dat ik iets creatiefs zou doen stond vast: ik erfde namelijk de ‘gouden’ handen van mijn vader, iets wat je achteraf bekeken vrij letterlijk kan nemen. Hij heeft mij trouwens geholpen met het opknappen van de zaak.”

Ik erfde de gouden handen van mijn vader. Iets wat je achteraf bekeken vrij letterlijk kan nemen. Jill Lenaerts

Na de middelbare school besloot Jill om zich aan een studie juwelenontwerp en edelsmeedkunst te wagen. “En dat hield véél meer in dan zomaar wat juwelen maken: 3D tekenen, laser snijden, smeden,... ik heb het er allemaal geleerd.” Maar nadat de jongedame zich op school tot professionele juwelenontwerper alias manusje-van-alles had ontwikkeld liep haar carrière toch niet meteen van een leien dakje. “Ik ontwierp juwelen in bijberoep en stond overdag in een kledingzaak. Tenminste, dat wat het aanvankelijke plan. Al snel bleek ik ‘s avonds helemaal uitgeblust en inspiratieloos: véél te moe om nog aan de slag te gaan met sieraden. En net op het moment dat ik door de bomen het bos niet meer zag vielen een aantal puzzelstukken in elkaar: ik las in het stadsmagazine iets over een nieuw project ‘de Stadsfabriekjes’ én juwelier Romano zocht een nieuwe handelaar - liefst een vakgenoot - voor in zijn pand.

Stadsfabriekjes

Dankzij de Stadsfabriekjes, een subsidieproject van Stad Genk, kunnen vindingrijke Genkenaren zelf creatieve bedrijfjes runnen. “Achter de stadsfabriekjes schuilt trouwens véél meer dan enkel een subsidie,” verklapt Jill. “De steun die je dankzij het project krijgt als jonge ondernemer, is van onschatbare waarde. Kijk mij hier maar eens zitten in dit prachtige pand. Alle handelaars hier in de Molenstraat willen dat het bruist en bundelen hun krachten. Eerlijk? Ik zou voor geen geld van de wereld in Hasselt of elders in Limburg willen zitten.”

Details

Met de naam Goudskool verwijst Jill eveneens naar het verleden van de mijnstad. “Al ging daar een hélé brainstorm aan vooraf”, lacht ze. “Waarom mijn zaak ook typisch Genks is? Het zit 'm in de laagdrempeligheid. Mensen mogen mij alles vragen: ik help hen met liefde in hun zoektocht naar het juiste materiaal binnen een op maat afgestemd budget. Zo vind ik het bijvoorbeeld helemaal niks om mijn klanten steentjes uit boekjes te laten kiezen: een kleur ziet er gedrukt op papier werkelijk nooit uit zoals in het echt. Saffier, robijn, granaat of toermalijn: ik laat alle steentjes op vraag gewoon naar hier komen. Naast unieke stukken waag ik me overigens ook aan klassiekers: gegraveerde kinderarmbandjes en trouwringen bijvoorbeeld. Al probeer ik er altijd wel een kwinkslag aan te geven.” Ook aan het logo van haar besteedde Jill zeeën van tijd. “Hoe simpel het diamanten logo ook oogt: het moést en zou precies kloppen. Zelfs in de keuze van het lettertype zit een verwijzing naar juwelen," grinnikt Jill. “‘kohinoor’ is immers ook de naam van een diamanten steen.”

Goudskool, Molenstraat 16 in Genk