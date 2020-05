Jeugdhuis Rondpunt 26 vormt zich om tot blokbar ENL

20 mei 2020

12u29

Bron: Stad Genk 0 Genk Jeugdcentrum Rondpunt 26 wordt vanaf volgende week gedeeltelijk omgetoverd tot een blokbar. Studenten kunnen er dan terecht om hun leerstof door te nemen. Aangezien veiligheid voorop staat, mogen er slecht 50 personen tegelijkertijd binnen.

Van 25 mei tot 26 juni zijn jongeren welkom om te studeren in Jeugdcentrum Rondpunt 26. De dienst Jeugd richt er tijdelijk een blokbar in. Jongeren moeten wel hun tafeltje reserveren en er zullen afspraken gelden om de plek coronaproof te maken.

Beperkt aantal

De Blokbar zal er lichtjes anders uitzien dan normaal. “Het aantal studenten dat we kunnen toelaten is beperkt tot 50 personen”, vertelt schepen van Jeugd Toon Vandeurzen (CD&V). “Op die manier kunnen we de veiligheid en gezondheid van deze studenten verzekeren”, zegt schepen Vandeurzen.

Studenten kunnen echter niet zomaar opdagen op de Blokbar. “We werken voor het eerst met een inschrijfsysteem via Kwandoo. Ze moeten zich hier aanmelden en kunnen zich gratis inschrijven voor een hele dag.” Dat kan vanaf een week op voorhand. “Zo vermijden we lege stoelen van studenten die zich voor een hele maand inschrijven en nadien toch beslissen om niet te komen.”

De stad neemt ook hier de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo wordt er een aparte in- en uitgang voorzien, waar telkens handgel aanwezig is. Studenten studeren op een veilige afstand van elkaar en krijgen elk een eigen tafel. Zowel de tafels als de stoelen worden twee keer per dag ontsmet. Vrijwilligers zullen er op toezien of iedereen zich houdt aan de maatregelen.

Andere studieruimtes

Ook jeugdwelzijnswerking Gigos biedt studieruimtes aan in de jeugdhuizen van Winterslag, Sledderlo, Waterschei en Termien. “De nood om elders te studeren dan thuis is groot bij de jeugd”, weet Stefanie Granturchi. “Door in te zetten op stille ruimtes willen we onze jongeren de kans geven om hier in alle rust te kunnen studeren.”

“Intussen onderzoeken we welke locaties we nog kunnen aanbieden in de nabije toekomst”, besluit Vandeurzen.