Jean-Paul Nys is Genkenaar van het Jaar 2019 Emily Nees

24 februari 2020

09u20 0 Genk Jean-Paul Nys gaat met de eer van ‘Genkenaar van het Jaar 2019’ lopen. De oprichter van vzw ‘Asina’ won van Franco Bitonti met 327 stemmen. “Dit was zeker één van de mooiste en spannendste momenten in mijn leven”, klinkt het.

Zaterdagavond was het knarstanden tijdens de prijsuitreiking van ‘Genkenaar van het Jaar’. Uit de zeven genomineerden werd al snel duidelijk dat de strijd verderging tussen personal trainer Franco Bitonti en oprichter van vzw ‘Asina’ Jean-Paul Nys. Uiteindelijk ging Jean-Paul met de titel aan de haal met 327 van de 832 stemmen. “Dit was zeker één van de mooiste en spannendste momenten in mijn leven”, klinkt het nog na bij de winnaar.

‘Genkenaar van het Jaar’ is een initiatief georganiseerd door Radio GRK. De radiogroep ging dit jaar voor de tweede keer op zoek naar iemand uit het brede publieksveld die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de maatschappij.