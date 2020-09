JBC organiseert jaarlijkse magazijnverkoop in Limburghal, beperkt aantal bezoekers toegelaten ENL

03 september 2020

11u46 0 Genk Aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag gaat de stockverkoop van JBC door in de Limburghal. Ondanks de grote ruimte, heeft de winkelketen ervoor gekozen om slechts 200 mensen tegelijkertijd binnen te laten. “We houden mensen ook op de hoogte van de drukte aan de wachtrijen, zodat ze desnoods hun bezoek kunnen plannen.”

De magazijnverkoop van JBC strandt naar jaarlijkse gewoonte weer in de Limburghal. Drie dagen lang kan je er koopjes scoren. Zo variëren de prijzen 1 tot en met 20 euro. Gezien de aanhoudende coronacrisis zal het shopevent er echter een beetje anders uitzien. “Normaal gezien vragen we aan Veritas en BENT om mee te doen, maar daar hebben we dit jaar niet voor gekozen”, vertelt Katrien Vangrunderbeeck, communicatieverantwoordelijke van JBC. Reden: “Op die manier hebben we meer ruimte om ons aanbod te verspreiden.”

Maximum 200 bezoekers

“Daarnaast ligt het maximumaantal bezoekers die tegelijkertijd binnen mogen op 200 mensen. Gezien de grootte van de hal, 4.000 m2, zouden dat er in principe 400 mogen zijn, maar op deze wijze kunnen de klanten de afstandsregel beter respecteren. Medewerkers zullen dit ook nauw in de gate houden aan de ingang.”

“Tot slot brengen we de nodige signalisatie aan bij de wachtrijen, zodat alles coronaveilig kan verlopen. We zullen ook geregeld updates plaatsen over de drukte op Facebook, zodat shoppers hun bezoek goed kunnen plannen of desnoods uitstellen.”

