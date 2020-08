Jan Bergmans (N-VA) uit ongenoegen over vervolg Group GL-dossier: “Dit gaat in mijn ogen niet om een inschattingsfout” ENL

19 augustus 2020

14u25 1 Genk Raadslid Jan Bergmans (N-VA) is niet opgezet met het vervolg dat wordt gegeven aan zijn klacht. De provinciegouverneur besliste namelijk om het raadsbesluit te vernietigen, waarop het stadsbestuur liet weten het dossier opnieuw voor te leggen tijdens de volgende gemeenteraad. “Hier hangt een geurtje aan”, klinkt het.

Dinsdag raakte bekend dat de provinciegouverneur Michel Carlier het raadsbesluit omtrent de toewijzing van de verkoop van grond aan projectontwikkelaar Group GL heeft vernietigd. Reden: raadslid Jan Bergmans (N-VA) diende klacht in tegen de beslissing, omdat er mogelijk sprake was van belangenvermenging. Daardoor kwam de gouverneur tot de vaststelling dat Wim Dhoore – één van de architecten – een familiale band heeft met schepen Michaël Dhoore, met de vernietiging als gevolg. Het stadsbestuur werd op de hoogte gebracht en liet weten dat het dossier opnieuw op tafel zal liggen tijdens de gemeenteraad van 16 september.

Inschattingsfout

“We erkennen dat we hier een inschattingsfout gemaakt hebben”, reageerde burgemeester Wim Dries (CD&V). “We gingen ervan uit dat artikel 27 niet van toepassing was omdat de gunning gebeurde aan Group GL en de architecten dus niet rechtstreeks door de stad beopdracht werden. Dat blijkt niet zo te zijn. We gaan dan ook de deontologische code voor mandatarissen aanscherpen om te voorkomen dat dit soort fouten nog kan gebeuren.”

“Het dossier zal opnieuw worden voorgelegd op de gemeenteraad van 16 september 2020, met als voorstel het project toe te wijzen aan Group GL. Schepen Michaël Dhoore zal uiteraard niet deelnemen aan de bespreking en stemming van het dossier.”

Geen goede oplossing

“Al van begin af aan vond ik dat er een geurtje aan de gunningsprocedure hing. Toen ik na een interpellatie tot de vaststelling kwam dat schepen Dhoore wel degelijk familie was van één van de aangestelde architecten, was het hek voor mij van de dam”, zegt Begmans. Hij is dan ook niet te spreken over de reactie van de burgemeester. “De burgemeester spreekt nu over een inschattingsfout, maar volgens mij is er meer aan de hand. In mijn ogen doet de reactie de waarheid geweld aan.”

Volgens Bergmans is het geen goede oplossing dat het dossier opnieuw op tafel ligt tijdens de volgende gemeenteraad. “De schepen is ook van begin af aan betrokken geweest. Hij was aanwezig tijdens de goedkeuring van de ontwerpen en het geven van de punten. Op die manier kan het niet volledig koosjer verlopen”, besluit hij.