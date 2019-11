Jan (24) van 't Schoentje breidt uit en blaast Shopping 3 nieuw leven in Lien Vande Kerkhof

20 november 2019

15u38 12 Genk Een zonderlinge reden om de leegstand van Shopping 3 te trotseren is ’t Schoentje van Jan Dullers (24). In februari verhuist de winkel naar confiserie Loesje en het aanpalende leegstaande pand, enkele meters verderop.

Na precies veertig jaar worden kindervoetjes bij ‘t Schoentje nog steeds handmatig opgemeten en wordt elke klant persoonlijk bediend bij het kiezen van een schoen die zoon of dochterlief als gegoten zit. “Ik ga er één grote kinderschoenenwinkel van maken”, verklapt de kinderschoenenspecialist die met de verhuis letterlijk de leemte vult in de hoop andere jonge ondernemers aan te trekken.

Retail een boost geven

Na 35 jaar zetten de ouders van Jan een punt achter hun succesverhaal bij Loesje. Ze geven de scepter vol vertrouwen door aan de Genkse Tamara Canini. Het chocolade- en geschenkwinkeltje verhuist naar het pand van ’t Schoentje en Jan verhuist naar de grotere ruimte van Loesje en het aanpalende leegstaande pand, dat hij als geheel overkoopt van zijn ouders. De vraag of het lot van Shopping 3 dan in zijn handen ligt, schuift Jan voorzichtig voor zich uit. “Al geloof ik wel dat een goed draaiende zaak zijn positieve gloed automatisch uitstraalt naar omliggende winkels. Hopelijk kan ik andere zelfstandigen met mijn plannen inspireren.”

Fulltime ondernemen én studeren

Op de leeftijd dat andere jongeren geen hardere noten te kraken hebben dan een doordeweekse kater, liefdesverdriet of examenstress, ontpopte Jan zich tot nieuwe eigenaar van een vermaarde kinderschoenenwinkel. “Op het moment van overname studeerde ik KMO management aan het UCLL. Ik koos voor de moeilijkste weg en combineerde mijn job als ondernemer met een fulltime studie. Erg hectisch, maar het feit dat ik die periode wonderwel heb overleefd, toont op zijn minst aan dat ik best veerkrachtig ben”, lacht hij.

In de eerste plaats teert ‘t Schoentje verder op een arsenaal trouw cliënteel. “Veel klanten die nu met hun kroost schoenen kopen, kwamen hier als kind ook over de vloer”, zegt de jonge twintiger. “Een online webshop heb ik niet, al is ‘t Schoentje wel aanwezig op sociale media. Ouders die foto’s van hun kinderen met ons schoeisel posten, zijn schitterende reclame. Maar ik hecht veel waarde aan het traditionele concept: voetjes opmeten, vragen naar het gewenste modelletje, schoendozen uit het magazijn tevoorschijn toveren en betrokken zijn bij het pasmoment. Als ik de schoenen massaal uitstal, overstap op selfservice en mij overgeef aan het wereldwijde web, ga ik binnen de kortste keren kopje onder. Ik ambieer het niet de slappe afgeleide van Torfs te worden, dat plan leidt nergens toe. Ik onderscheid mij door het aankopen van kwaliteit – ik bezoek zelfs schoenenbeurzen in Parijs – en uitstekende service. Zo organiseer ik zodra kinderen hun paar schoenen hebben uitgekozen loopwedstrijdjes in de gang van de shopping: ‘Welke schoenen spurten het snelst?’. Mensen – en kinderen vooral – onthouden zulke dingen.”

Flaneren in Shopping 1

Over de toekomst van Shopping 3 is Jan niet per se neerslachtig. “Maar het zijn wel degelijk moeilijke tijden, de ‘winkelbeleving' is in transitie”, geeft hij toe. “Het is voor eigenaars niet altijd gemakkelijk om een betrouwbare huurder te vinden, daarom laten ze hun eigendom vaak nog liever leegstaan.”

Toch wil de jongeman het goede voorbeeld geven en zo een nieuwe wind door Shopping 3 laten waaien. “De verbouwingen van de nieuwe winkel beginnen in januari met het oog op een heropening in februari. Wat veel mensen niet weten, is dat de eigenaars van de panden in Shopping 3 recent de handen in elkaar sloegen en het plafond en de vloer helemaal een volledige make-over gaven. Iedereen flaneert dan wel graag over het Stadsplein en door de gangen van Shopping 1, maar winkelzakken zie je nauwelijks. En dat terwijl in Shopping 3 haast niemand met lege handen naar buiten gaat.”