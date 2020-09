Jaarlijkse Partnerevenement van Toerisme Limburg vindt virtueel plaats Emily Nees

23 september 2020

10u36 0 Genk Digitaal is het nieuwe normaal in coronatijden. Daarom stuurt Toerisme Limburg haar jaarlijks Partnerevenement de cloud in. Meer dan 500 partners keken mee vanuit hun kot. “Om het gevoel van samenhorigheid toch wat te versterken, keek de hele sector op hetzelfde moment naar de livestream”, aldus Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg.

Met een community van meer dan 500 toerismepartners was fysiek samenkomen helaas onmogelijk. “We leven in een nieuwe realiteit waarin we flexibel moeten zijn”, zegt gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg Igor Philtjens. “Daarom organiseerden we dinsdag ons allereerste online Partnerevenement. Om het gevoel van samenhorigheid te versterken, keek de hele sector gelijktijdig mee vanuit hun kot.” VRT-nieuwsanker Goedele Wachters leidde de eerste online editie in goede banen vanuit het kasteel in Bokrijk. Te gast waren zaakvoerder Hotel Zuid Lidia Paletta, directeur van Toerisme Limburg Jeroen Luys en voorzitter van Toerisme Limburg Igor Philtjens.

Winnaars Fietsrijk Awards

“Toeristen boeken steeds vaker last minute. Dat vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. Daarom stelden we dinsdag onze nieuwe communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden voor 2021 voor, die daar nog sterker op inspelen”, zegt Philtjens.

Daarnaast maakte Toerisme Limburg ook de winnaars van de zogenaamde ‘Fietsrijk Awards 2020’ bekend. Die gingen naar de partners die zich het voorbije jaar het meest wisten te onderscheiden door hun fietsrijke initiatieven. De gelukkige in de categorie ‘logies’ was het Vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen met een nieuwe fietsherstelplaats. In de categorie ‘restaurant/café’ ging de Beringse Merelhoeve aan de haal met de titel dankzij ‘fietsen door de maïs’.

In de categorie ‘attractie’ behaalde Imkerij ’t Fleurtje in Genk de eerste plaats met een fietstocht door het leven van de bijen. In de categorie ‘dienst’ won het Nationaal Park Hoge Kempen met de ‘Bike Nomad Camper’. En in de categorie ‘gemeente’ veroverde Toerisme Sint-Truiden de trofee met een nieuwe fietskaart, die de uitzichtpunten van ‘Kijk op Haspengouw’ verbindt. “Stuk voor stuk fantastische initiatieven die Limburg extra in de kijker zetten als fietsprovincie”, besluit Philtjens.