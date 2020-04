Italiaanse winkel schenkt paasbrood aan personeel ZOL: “We willen hen een vreugdevol paasgevoel bezorgen in deze moeilijke tijden” Emily Nees

14 april 2020

10u11 0 Genk Mini Italia Market heeft op paasmaandag het personeel van Ziekenhuis Oost-Limburg in de bloemetjes gezet. De medewerkers van de Italiaanse specialiteitenwinkel gingen langs met een paasbrood en paaseitjes “als teken van dankbaarheid voor wat zij allemaal doen voor onze samenleving.”

Maria Leocata en co van de Mini Italia Market in Houthalen-Helchteren trokken op paasmaandag naar het ZOL. “We hebben een mooie steunbetuiging gedaan aan het personeel”, vertelt Tom Ooms, de schoonzoon van Maria. “We hebben in de namiddag een aantal paaseitjes en paasbrood geschonken.”

Dankbaarheid

En dat is niet toevallig. “In de Italiaanse cultuur is het traditie om met Pasen colomba te geven aan familieleden als teken van vreugde, liefde en dankbaarheid. De naam van het paasbrood betekent letterlijk ‘duif’, vandaar dat de lekkernij meestal in de vorm van het dier wordt gemaakt.”

“Wij hebben een aantal stuks geschonken aan personeelsleden van het ZOL als teken van dankbaarheid voor wat zij allemaal doen voor onze samenleving op dit moment. We willen hen zo toch een beetje een vreugdevol paasgevoel bezorgen in deze moeilijke tijden.”