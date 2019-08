Islamitische school in Genk krijgt geen erkenning: Zuhal Demir roept ouders op om kinderen elders in te schrijven Dirk Selis

30 augustus 2019

11u42 34 Genk Het Selam college in Genk krijgt geen voorlopige erkenning als onderwijsinstelling. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Het Genkse Selam College - de zogenaamde islamschool - in de voormalige gebouwen van Syntra verwachtte deze week de inspectiediensten van het departement Onderwijs. “Gezien wij aan alle voorwaarden voldoen die het Ministerie van Onderwijs ons heeft voorgelegd, verwachten wij dat de inspectie positief zal zijn. Wij zijn er hélemaal klaar voor”, zei een positief ingestemde voorzitter Turgay Cankaya tien dagen geleden. Maar die inspectie heeft daar dus anders over geoordeeld.

Belgische grondwet

“Op advies van de onderwijsinspectie en op voorstel van de onderwijsadministratie wordt de aanvraag voor een voorlopige erkenning als onderwijsinstelling van het Selam college in Genk niet goedgekeurd”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. “Om een voorlopige erkenning te ontvangen moet een nieuw opgerichte school voldoen aan 6 erkenningsvoorwaarden. Het is de onderwijsinspectie die nagaat of er aan alle voorwaarden wordt voldaan. Naast voorwaarden inzake huisvesting en organisatie (zoals een akkoord met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding) is een belangrijke decretale voorwaarde dat je als school de Belgische grondwet en de internationale verdragen goedgekeurd in België respecteert. Dat gaat in het bijzonder over de rechten van de mens en van het kind”, besluit minister Crevits.

Stilzwijgende moeders

“Het Selam College in Genk krijgt geen erkenning. Dat wil zeggen dat ze geen eurocent belastinggeld krijgen én geen erkende studiebewijzen kunnen uitreiken”, reageert Zuhal Demir (N-VA) vandaag. “Vrijheid van onderwijs betekent niet dat een extreem conservatieve, anti-westerse organisatie hier vrij spel krijgt. Integendeel, het is onze taak om alle wettelijke middelen te gebruiken om onze jongeren te beschermen tegen groeperingen die er op uit zijn om onze maatschappij duurzaam te ontwrichten.”

“Van Milli Gorus weten we -onder andere- dat ze Nederlandse jongeren naar Turkije stuurden om les te krijgen van een haatimam die huwelijken met zesjarige meisjes steunt en geweld tegen vrouwen goedkeurt. De organisatie werkt altijd volgens dezelfde methode. Eenmaal betrapt volgen excuses, maar daarna gaan ze op dezelfde weg verder. Verschillende Europese landen komen tot die conclusie. Dit is niet wat we willen in Limburg en in Vlaanderen. Mijn voorstel om de nieuwe vzw achter het Selam College te laten doorlichten door de Staatsveiligheid werd door Onderwijsminister Crevits ter harte genomen.”

“Net dat advies blijkt nu, samen met het verslag van de Onderwijsinspectie, doorslaggevende argumenten te leveren om de school niet te erkennen. Dankbaar namens de vrouwen van morgen die beter af zijn in een vrije school. Maar ook hun stilzwijgende moeders vandaag die het Selamcollege een bedreiging vinden voor hun dochters. Onze scholen mogen geen speeltuin worden voor extremisten. Ik roep nu alle ouders die hun kinderen reeds inschreven bij het Selam College op hun dochter of zoon zo snel mogelijk bij een andere, erkende onderwijsinstelling in te schrijven zodat ook zij hun kansen kunnen krijgen op kwaliteitsvol onderwijs.”