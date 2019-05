Inzet schoolflik is geen overbodige luxe LXB

23 mei 2019

12u00 3 Genk Begin vorig schooljaar werd binnen de politiezone Carma Fabio Carzedda aangesteld als schoolflik, de eerste in de ruime regio. Uit een evaluatierapport, dat na een volledig schooljaar opgesteld en aan de gemeenteraad werd voorgelegd, blijkt dat de inzet van een school-inspecteur geen overbodige luxe is. “Hij is zichtbaar en aanspreekbaar in de twaalf scholen waar hij actief is”, reageert Genks burgemeester Wim Dries.

Hij wordt gezien als een soort wijkagent van de scholen die tijdens het eerste schooljaar dat hij als schoolagent opereert, al heel wat meldingen over en van jongeren heeft binnengekregen. Iets minder dan de helft daarvan gaan over overlast (vergelijkbaar aan burenruzies), bedreigingen, pesterijen en belagingen op school. Daarna volgt schoolverzuim, goed voor tien procent van de meldingen. In mindere mate krijgt de schoolagent te maken met gokken, drugs, diefstal, wapens en radicalisering.

Samenwerken

Sinds het aantreden van de school-inspecteur is het aantal meldingen over veelal kleine problemen op de twaalf scholen, waar hij werkt, gestegen. In de functieomschrijving van Fabio Cardezza staat ook dat hij met partners buiten de scholen (het veiligheidshuis, de jeugddiensten, jeugdwelzijnswerk Gigos,...) dient samen te werken. “Die samenwerking zal verder worden uitgerold”, lezen we in het evaluatieverslag. Bovendien is het aan te bevelen dat de schoolflik overleg pleegt met de jeugdmagistraat bij het parket van Limburg. De laatste ziet de schoolagent als een bemiddelaar, waarbij vooral repressief wordt opgetreden. Het politiecollege van zone Carma heeft besloten een tweede schoolflik aan te stellen. Hij zal werken in scholen uit de gemeenten Bocholt, Kinrooi, Bree en Oudsbergen.