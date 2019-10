Inleefweek laat zien wat armoede is in Genk Lien Vande Kerkhof

11 oktober 2019

16u43 0 Genk Van 11 tot 18 oktober gaan 17 Genkenaren zich laten onderdompelen in de levensomstandigheden van mensen in armoede. De deelnemers aan de Inleefweek armoede engageren zich om één week te leven met een beperkt budget en zullen hun ervaringen delen op sociale media.

De deelnemers zullen dagelijks onverwachte opdrachten ontvangen en nemen deel aan een intake- en slotmoment. Door hun ervaringen te delen op sociale media maken ze anderen bewust en vormen ze een schakel naar lokale verandering. De Inleefweek is een initiatief van de stad en Welzijnszorg vzw.

Weekbudget van 60 euro

“Mensen in armoede moeten dikwijls heel moeilijke keuzes maken”, licht schepen Ria Grondelaers van Sociaal Welzijn het project toe. “Wie het gevoel niet kent voortdurend in geldnood te zijn is zich daar niet altijd van bewust. Welzijnszorg legde het weekbudget per volwassene vast op 60 euro”, verduidelijkt schepen Grondelaers. “Per kind komt daar 20 euro per week bij. Daarmee moet je als deelnemend gezin het einde van de week zien te halen en koop je alles wat voeding, ontspanning en brandstof betreft. Ook eventuele onverwachte kosten moeten van dat budget worden betaald.”

Sensibiliseren

Bij het intakemoment op vrijdag 11 oktober in Sociaal Huis Portavida worden de deelnemers meteen geconfronteerd met omstandigheden die allerminst evident, maar voor mensen in armoede heel gebruikelijk zijnOok tijdens het slotmoment op 18 oktober bij Vincentius, een sociale organisatie die voedselpakketten verdeelt, is er veel aandacht voor de bijzondere strijd van mensen in armoede. De deelnemers mogen in de loop van de Inleefweek bij Vincentius langsgaan voor één voedselpakket. Een week lang ervaren hoe het voelt om met armoede te worstelen is beslist niet eenvoudig. “De Inleefweek helpt mensen te sensibiliseren inzake armoede”, duidt schepen Grondelaers de bedoeling van het project. “Wie armoede aan den lijve ondervindt, leert hoe belangrijk het is begrip te tonen voor mensen in armoede en kan de problematiek in zijn eigen omgeving beter aankaarten.”