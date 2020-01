Initiatiefneemsters breien vervolg aan naaidag voor stoffen buidels: “Australië heeft écht hulp nodig” Birger Vandael

19 januari 2020

13u16 8 Genk De deuren van de Limburgse modeschool Cursa werden zaterdag geopend voor alle vrijwilligers die stoffen buidels wilden naaien. Die zullen later naar Australië gaan om dieren in nood te helpen. Er kwamen meer dan zestig mensen opdagen. “Om 17 uur moesten we ze echt buiten sturen, want ze zouden anders nog uren doorgedaan hebben", glimlacht mede-initiatiefneemster Mireille Doise. “Binnen een tweetal weken organiseren we waarschijnlijk opnieuw een naaidag.”

De bosbranden in Australië laten niemand in België onbetuigd. Zo raakten ook Danielle Janssens en Mireille Doise geïnspireerd om hun steentje bij te dragen. Het idee kwam van een naaister uit Geel die reeds een gelijkaardige actie voor koala’s en kangoeroes had uitgevoerd. Al snel deed de Limburgse actie letterlijk en figuurlijk veel stof opwaaien. Aanvankelijk zou de actie enkel voor de cursisten op de school zijn, maar nadat de die online werd gedeeld, bleek er wel erg veel aandacht voor te zijn.

Traktatie van de bakker

De twee dames konden dus rekenen op extra steun. Zo heeft Center Parcs maar liefst 3.000 kussenslopen bijgedragen. Ook een stoffenwinkel uit Maasmechelen doneerde enkele rollen stof. “Aangezien we daarmee over een grote hoeveelheid stof beschikken en de donaties blijven binnenkomen, leek het ons een goed idee om ook een oproep te plaatsen voor meer helpende handen”, vertelt Mireille. “Ook de plaatselijke bakker deed zijn duit in het zakje. Hij zorgde ervoor dat iedereen kon smullen van een paar lekkere taarten. Daardoor liep iedereen op de naaidag met de glimlach rond."

Vrijwilligers uit heel Limburg toonden zich zaterdag present. “Daarbij ook niet-cursisten en zelfs een paar mannelijke helpende handen", stelt Mireille. “Het was echt bandwerk, maar we hebben al veel werk kunnen leveren. We zijn goed op weg, al zijn we er nog niet. Het is een hele klus om al die buidels, die een binnen- en een buitenzakje hebben, klaar te krijgen. Omdat ik merk dat er veel enthousiasme is, zullen we waarschijnlijk binnen een tweetal weken een nieuwe naaidag organiseren." Alle afgewerkte producten worden naar het verzamelcentrum in Geel gebracht en eind januari op het vliegtuig richting Australië gezet.

Contact met Skype

De initiatiefneemsters hadden inmiddels ook al contact met Australië via Skype. “Her en der werd geopperd dat er een stop was voor hulpmiddelen, maar dat bleek niet het geval. Integendeel: ze kunnen alle hulp daar zeker nog goed gebruiken, er is echt nood aan. Dus wij zullen blijven produceren", stelt ze optimistisch.