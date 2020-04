Influencer Elien Grosemans moet Genkenaren in hun kot houden Emelie Wojcik

18 april 2020

17u39 0 Genk Stad Genk lanceerde afgelopen week de campagne ‘samen houden we vol’. Hiermee rekent de stad op influencers om haar inwoners tijdens de coronacrisis in hun kot te houden. Een van de geselecteerde influencers is de Hasseltse Elien Grosemans. “Ik ga de Genkenaren bezighouden aan de hand van enkele leuke challenges”, zegt de enthousiaste modeblogster.

Het opzet van de campagne is simpel: influencers van Genk en omstreken gaan creatief aan de slag om Genkenaren in coronatijden bezig te houden. “Dat kan op verschillende manieren”, legt Elien uit. “Elke deelnemende influencer heeft zijn eigen stijl en platform. Ikzelf kies ervoor om vooral via Instagram en Facebook challenges te delen. Zo mogen de Genkenaren zich alvast verwachten aan een work-out met wc-rollen. Daarnaast heb ik nog een zestal andere creatieve ideeën klaarstaan. Dat belooft!”

Met ruim 19.000 volgers op Instagram is Elien als influencer niet aan haar proefstuk toe. De Hasseltse weet dan ook perfect hoe ze haar publiek moet aanspreken. “Ik was dan ook heel fier dat Stad Genk me vroeg om deze taak op mij te nemen. Hoewel mijn roots in Hasselt liggen en ik momenteel in Maasmechelen woon, heb ik een echte band met Genk. Doordat de stad net tussen Hasselt en Maasmechelen ligt, breng ik Genk immers regelmatig een bezoekje. Ik heb er dan ook vele mooie zomers doorgebracht en ik hoop dat snel weer te mogen doen.”

Influencer in eigen kot

“Of het tijdens de coronacrisis moeilijker is om leuke posts te maken? Nee, eigenlijk is het net gemakkelijker! Ik ben, zoals de meesten, momenteel de hele dag thuis. Hierdoor kan ik meer tijd en energie steken in mijn posts. Het kost immers wel wat tijd en moeite om mijn foto’s en filmpjes perfect te krijgen voor Instagram. Doordat ik in mijn kot moet blijven, dreigen mijn posts wel allemaal dezelfde achtergrond te hebben. Maar eigenlijk is dat geen probleem. Al mijn volgers begrijpen immers dat ik ook gewoon binnen moet blijven.”

Naast haar werk voor de campagne, vult Elien zelf haar dagen met huishoudelijke klusjes. “Ik hou mij tegenwoordig vooral bezig met poetsen en werken. Maar ook mijn hondje Balou krijgt de nodige aandacht. Die vindt het natuurlijk helemaal geweldig dat mijn vriend en ik de hele dag thuis zijn”, lacht de Hasseltse. “Daarnaast verzorg ik ook nog mijn oma, zij behoort immers tot de risicogroep. Ik neem met alle plezier haar dagelijkse klusjes over. We moeten elkaar namelijk zoveel mogelijk helpen en ondertussen op onze tanden bijten. Zo komen we uiteindelijk deze periode wel door”, besluit Elien.