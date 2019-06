In Mirazur, het beste restaurant van de

wereld, eten gasten op Genker borden LXB

27 juni 2019

12u00 0 Genk Mirazur aan de Côte d’ Azur werd deze week uitgeroepen tot het beste restaurant van de wereld. De mensen die er over de vloer komen, krijgen de culinaire parels van sterrenchef en uitbater Mauro Colagreco op porseleinen borden van Limburgse makelij geserveerd. Ze zijn ontworpen, gebakken en afgewerkt bij Studio Piet Stockmans dat huist in één van de gebouwen van de vroegere mijn van Winterslag. Vandaag is de site omgevormd tot de culturele, educatieve, economische, creatieve en toeristische hotspot C Mine. “November vorig jaar bestelde hij al 300 stuks, en nu wil hij bijkomend nog eens 70 stukken servies bij ons laten maken”, legt Widukind Stockmans (48), zakenvrouw en dochter van de wereldwijd bekende kunstenaar Piet Stockmans (78), uit. Hij en z’n schoonzoon Frank Claesens (47) bedenken en ontwerpen de creaties.

Bekend

Piet Stockmans (78) is wereldwijd bekend voor het Stockmans Blauw. Naast wit is een bijzonder soort blauw dominant in z’n werk. Het is z’n handelsmerk waarmee hij naam maakt bij topchefs van restaurants uit héél de wereld die een tot drie sterren hebben. Ook z’n schoonzoon Frank Claesens is al 20 jaar als ontwerper bezig bij Studio Stockmans. Voor Mirazur heeft hij z’n Dauw-collectie in de borden verwerkt. “Ik heb me laten inspireren door de natuur en de zee die in de nabijheid van Mirazur ligt”, laat hij horen. “Zo zie je op de borden druppels van de dauw weergegeven.”

Sterrenrestaurants

Veertien jaar geleden nam sterrenchef Alain Ducasse uit Parijs contact op met Piet Stockmans. “Hij had in het Modern Musuem of Art in New York porseleinen servies van ons gezien”, herinnert zich Widukind. De trein was vertrokken. “Hij was zo gecharmeerd dat hij 3600 dessertborden bestelde.” Na hem volgden nog andere culinaire meesters van toprestaurants: Osteria Franciscana uit Modena in Italië, Odette uit Singapore, Schauenstein in Zwiterland maar ook Hof van Cleve van Peter Goossens en Oude Sluis van Sergio Herman. “De chefs zijn best veeleisend maar de contacten verlopen vlot”, stelt Widukind. “Wat opvalt is dat ze zich voor het bedenken van hun gerechten laten inspireren door onze borden.”