In centrumstad Genk wonen het goedkoopst, ondanks hoge stijging Vlaamse woningprijzen Lien Vande Kerkhof

09 januari 2020

12u16 0 Genk Voor een Leuvense woning betaal je maar liefst 60,29 procent meer dan voor eenzelfde woning in Genk. Dat blijkt uit de ERA Barometer 2020, een studie van ERA Belgium in samenwerking met de KU Leuven, die de Vlaamse vastgoedmarkt van de voorbije 15 jaar onder de loep neemt

De woningprijzen zijn in 2019 met 3,52 procent gestegen, een stijging die meer dan vier keer groter is dan de inflatie. Het is al tien jaar geleden dat het verschil tussen de inflatie en de stijging van de woningprijzen zo groot was. Toch zijn de woonprijzen in Genk opvallend lager dan in centrumsteden zoals Leuven, Antwerpen of Brugge, die tot de duurste Vlaamse steden behoren.

Roeselare, Kortrijk en Genk

In samenwerking met ERA, de grootste makelaarsgroep van Vlaanderen, onderzocht de KU Leuven de Vlaamse vastgoedmarkt van de voorbije 15 jaar, gebaseerd op de cijfers van zo’n 60.000 transacties. De ERA-KULeuven-Vastgoedindex (EKVI) houdt bovendien rekening met factoren zoals de grootte, afwerking en ligging van de verkochte woningen. Daardoor geeft het de prijsevolutie van gelijkaardige woningen weer - en worden er dus geen appelen met peren vergeleken. Uit die berekeningen blijkt alvast dat de Vlaamse woningprijzen in 2019 met 3,52 procent gestegen zijn. Dat betekent dat de huizenprijzen meer dan vier keer zo hard gestegen zijn als de inflatie - de stijging van de prijzen van de consumptiegoederen - die vorig jaar 0,76 procent bedroeg. Samen met Roeselare en Kortrijk kwam Genk als goedkoopste centrumstad uit de bus.