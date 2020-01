IN BEELD. Studenten blokken in de Luminus Arena Lien Vande Kerkhof

08 januari 2020

19u31 0 Genk Co-blokplaatsen winnen aan populariteit. En dat samen studeren gebeurt al lang niet meer enkel in de universiteitsbibliotheek of -refter. In Genk verzamelen dagelijks 120 studenten in de Luminus Arena, de voetbaltempel van KRC Genk.

In een tijd waarin om haast elke hoek (of op elk scherm) afleiding schuilgaat, is concentratie een schaars goed. Steeds meer studenten kiezen er daarom voor om samen te studeren. “Samen studeren motiveert en sociale controle houdt elkaar scherp", klinkt het. De Genkse jeugddienst voorziet naast 120 plaatsen ook gratis wifi, koffie, thee, water en stopcontacten. Batterijen opladen (letterlijk en figuurlijk) kan in de ontspanningsruimte. Studeren in het stadion van KRC Genk kan nog tot en met 26 januari.