IN BEELD: Poltiezone Carma zet drones in tegen illegaal vuurwerk tijdens de feestdagen Lien Vande Kerkhof

24 december 2019

14u27 0 Genk Wie zich tijdens de eindejaardagen waagt aan het afsteken van vuurwerk is maar beter gewaarschuwd. De politie van de zone Carma gaat drones inzetten om gebruik van vuurwerk op te sporen op momenten dat het niet mag.

De politie presenteerde dinsdagmiddag drie splinternieuwe drones op een persconferentie in As. Een droneteam van de politie zal te werk gaan volgens het 4-ogen-principe. Vanuit de lucht worden er samen met ordehandhaving op de vaste grond controles uitgevoerd. De politie wil in samenwerking met de burgemeesters van de betreffende politiezones vooral lawaaihinder en en onrust voor dieren vermijden.

Verbod in Vlaanderen

Sinds mei is vuurwerken afsteken in heel Vlaanderen geboren. Vlaamse gemeentes hebben wel de bevoegdheid om uitzonderingen toe te staan. In de provincie Limburg heffen 23 gemeentes het vuurwerkverbod enkele uren op, zeven staan het enkel toe aan vergunninghouders. In de resterende elf gemeentes is het afsteken van vuurwerk, ook tijdens nieuwjaarsnacht, strikt verboden.