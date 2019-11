In beeld: meer dan 5.500 deelnemers op de derde Bokrijkrun Lien Vande Kerkhof

11 november 2019

19u08 0 Genk Het extra verhalende decor van de derde Bokrijkrun werkte aanstekelijk: ruim 5.500 deelnemers baanden zich al rennend een weg door de expo van Vlaamse Meester Pieter Bruegel de Oude. Het aantal deelnemers dat finisht ligt daarmee twintig procent hoger dan vorig jaar, en bedraagt het dubbele aantal deelnemers van de eerste editie.

De Bokrijk Run stond dit jaar helemaal in het teken van de schilder Pieter Bruegel de Oude, die 450 jaar geleden overleed. Het loopevenement groeide in drie jaar tijd uit tot een vaste waarde in de loopkalenders. Naast een kidsrun en de Chronorun van tien kilometer was er ook een volwaardige route voor wandelaars.