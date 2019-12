IN BEELD. Marcel Vanthilt, Wouter Beke en Griet Vander Velpen over 100 jaar worden met technologie en wetenschap Lien Vande Kerkhof

03 december 2019

08u14 0 Genk Marcel Vanthilt, Wouter Beke en Griet Vander Velpen bespraken maandagavond uitvoerig de geheimen van een extra lang leven. In het Genkse Thor Central gingen ze een panelgesprek aan onder de noemer ‘Kunnen wetenschap en technologie ons helpen om minstens 100 jaar te worden?’

Hoewel de vergrijzing zienderogen toeneemt, is het maar weinig Belgen gegeven om honderd jaar te worden. Televisiemaker Marcel Vanthilt nam dit jaar zelf de proef op de som in zijn programma ‘Op naar de 100!’ waarin hij verschillende methodes en techniek uitgeprobeerde om langer gezond te kunnen leven. Hij startte met de meest voor de hand liggende dingen zoals sporten, gezonder eten, meditatie en ontstressen en zelfs ijstherapie. Maar Marcel Vanthilt ging ook na wat de invloed is van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op de levensverwachtingen van de mens. Zo getuigde hij maandagavond over het preventief monitoren van onze hartslag, het vroegtijdig vaststellen van dementie via een hersenscan en gentherapie, dat zijn maar enkele voorbeelden die een wereld van verschil kunnen maken.

Politieke steun

Wouter Beke, de kersverse Vlaamse minister van Welzijn, Gezin, Gezondheid en Armoedebestrijding gaf een woordje uitleg over wat de politiek doet om dit soort innovaties te steunen. Medisch Directeur van het Ziekenhuis Oost-Limburg, Griet Vander Velpen, getuigde over de voordelen en beperkingen die deze technologieën met zich meebrengen vanuit een praktisch perspectief. Moderator van dienst was Tom Braekeleirs, de Directeur van BlueHealth Innovation Center.

BlueHealth Innovation Center

Het BlueHealth Innovation Center (BHIC) is een publiek-private samenwerking die de digitale transformatie in de gezondheidszorg ondersteunt en jong ondernemerschap in de HealthTech sector stimuleert. De organisatie coacht zorgprofessionals, start-ups en studenten in de uitbouw van digitale oplossingen en begeleidt elke dag mensen van idee naar duurzaam ondernemen.

België telt momenteel honderden start-ups in de HealthTech industrie, één van de belangrijkste groeiende industrieën in Europa. BlueHealth probeert start-ups in de HealthTech sector te ondersteunen en jonge ondernemers op te leiden in hun traject. Belangrijke start-ups zoals Fibricheck en Epihunter zijn Limburgse bedrijven.