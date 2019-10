In beeld: inwoners van centrum voor verslavingszorg Katarsis revalideren met kunst Lien Vande Kerkhof

12u16 0 Genk De Genkse bibliotheek is dit weekend het decor voor kunstwerken van een twintigtal bewoners van Katarsis, een centrum voor verslavingszorg in Genk. De kunstenaars van dienst haalden hun inspiratie uit de vijf elementen van de Chinese traditie: water, vuur, aarde, hout of metaal.

Katarsis is een revalidatiecentrum voor mannen en vrouwen vanaf 16 jaar die kampen met een alcoholprobleem of verslaafd zijn aan illegale drugs. Naast individuele begeleidingen wordt er ook tijd gemaakt voor een groepsgerichte aanpak: samen creatief zijn maakt daar onderdeel van uit. Van mei tot september leggen de bewoners een traject af met als afsluiter een kamp in de Ardennen. Zeg kunnen daarbij kiezen tussen fietsen, wandelen of creatieve activiteiten.

Eerste weekend uit het centrum

De resultaten zijn verrassend en uiteenlopend: van foto’s en schilderijen tot kleipoppen en beelden. De kunstenaars treden met het tonen van hun werk voor het eerst een heel weekend naar buiten. Zaterdag is het aan familie en vrienden van de inwoners van Katarsis en op zondag is iedereen welkom in de zaal de Ontdekking om een portie verse kunst op te snuiven.