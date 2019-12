IN BEELD. Het klooster van Termien is niet meer Lien Vande Kerkhof

16 december 2019

17u54 7 Genk Voor inwoners van Termien of mensen die geregeld de Rozenkranslaan passeren is de nieuwe aanblik van de plaatselijke kerk even wennen. Na bijna 80 jaar wordt de Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk in Genk niet meer vergezeld door een aanpalend klooster.

De afbraakwerken die op 18 november van start gingen, waren in minder dan drie weken voltooid. Weldra vat Nieuw Dak de bouw van 36 sociale woongelegenheden aan. De dominicanen verlieten het klooster in 2013, de drie laatste priesters vertrokken toen naar een klooster in Leuven.

Geschiedenis

Naar een ontwerp van architect M. De Paepe ging de bouw van het klooster in 1939 van start. De dominicanen vestigden zich in Genk en bemanden het klooster, dat de naam Sint-Albertusklooster kreeg. De bouw werd gehinderd door materiaalgebrek tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1943 kon de kerk officieel worden ingewijd. In de jaren vijftig werd de kerk verheven tot parochiekerk voor de omliggende woonwijk, geleid door de dominicanen. Er kwamen klokken in de toren en er werd een doopkapel bijgebouwd. Later volgde ook een orgel. Veel inwoners van Termien hebben heel wat herinneringen aan het klooster. Zo werd er geoefend voor de eerste communie, het vormsel en werden er schooluitstapjes georganiseerd.